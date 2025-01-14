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日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

2025年菜外帶
2025-01-14 10:06:00 文字：marktrip
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marktrip

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這篇「銀座親子住宿」是以自己到東京旅遊經驗，推薦東京3家適合親子旅遊、親子友善的銀座飯店，主要是以小孩不佔床可以免費同住、交通便利或是有小廚房等原則去比較，都是我們曾經住過評價很高的銀座親子住宿給大家參考。

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

東京休雷克蓋特飯店

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.4
  • 交通：「銀座站」1分鐘、JR有樂町站3分鐘
  • 0至12歲兒童，不加床可免費與大人同住
    有提供3人房
  • 參考價格：雙人房約 3,500元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

東京休雷克蓋特飯店地理位置超級好，下樓5秒鐘進地鐵站，且周圍有很多百貨公司，吃東西逛街都相當方便。飯店很有設計感，樓上有景觀台可以眺望銀座。房間大窗外視野很好且備品齊全。早餐蠻好吃，會提供鮮榨果汁，主餐可選班尼迪克蛋。

銀座廣場飯店

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9
  • 交通：有樂町線「銀座一丁目」1分鐘
  • 0至5歲兒童，不加床可免費與大人同住
    有提供3人房
  • 參考價格：雙人房約1,700元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：飯店離地鐵銀座一丁目站出口非常近，附近的百貨大約都在走路5~10分鐘左右，而且旁邊就有便利商店非常方便。飯店乾淨舒適、質感也很棒，房間內設施齊全，到處都有插座很方便，唯一的不足就是房間小，不過整體是舒服的！

✅詳細圖文：銀座廣場飯店

三井花園飯店銀座普米爾

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

日本【銀座親子住宿】精選東京3間銀座親子友善飯店筆記

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分9.0
  • 交通：「銀座站」7分鐘、JR新橋站5分鐘
  • 0至5歲兒童，不加床可免費與大人同住
    有提供3人房
  • 參考價格：雙人房約 2,200元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：這間三井花園飯店銀座普米爾我超愛，飯店有質感又美，且在大廳就有免費東京鐵塔夜景可以欣賞，對面是超市＋唐吉軻德驚安殿堂，前往JR新橋站只要5分鐘，交通非常非常便利，門口也有利木津機場巴士，我自己是覺得沒有缺點。

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