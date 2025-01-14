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【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

2025年菜外帶
2025-01-14 10:17:00 文字：marktrip
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marktrip

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好山好水的花蓮是現在很多遊客喜歡的台灣東部度假首選，之前就有讀者來問說花蓮住宿推薦哪裏？有沒有花蓮民宿呢？出門旅遊找飯店，想要便宜也要兼顧好品質才能住的開心，所以這篇「花蓮便宜住宿懶人包」就幫大家精選了共3間價格在1,000~2,000元的花蓮便宜住宿、花蓮便宜民宿通通都是在網路評論中的一時之選，玩花蓮住這裡既便宜又不踩雷。

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

承億文旅花蓮山知道飯店 (Hotelday Plus Hualien)

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

▲承億文旅花蓮山知道飯店

參考價位：$1,387 元
房價查詢：、Booking訂房

推薦原因：花蓮山知道飯店是十分便利的花蓮住宿地點，且房價相當經濟實惠，平日雙人房只要1,300元左右走路5分鐘就是花蓮火車站。室內裝潢蠻文青充滿設計感，擺飾和明信片也都非常可愛，也有提供腳踏車可以到市區，房間設備很新，又有健身房閱覽室，早餐很豐盛。對於自助旅行去花蓮的人來說非常友善

康橋大飯店 – 花蓮站前館

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

▲康橋大飯店 – 花蓮站前館

參考價位：$2,026 元
房價查詢：、Booking訂房

推薦原因：飯店提供跟全台康橋一樣的免費下午茶，宵夜及早餐讓大人小孩都覺得很超值，加上提供免費腳踏車，可以悠閒悠閒逛逛花蓮市區，另外有免費的自助洗衣，對比他經濟實惠的便宜房價，絕對是非常方便及划算的花蓮住宿飯店！

時光漫旅 (Romantic Time)

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

【花蓮便宜住宿】省錢首選！推薦3間每晚2000以內平價飯店民宿！

▲時光.漫旅： ｜Booking訂房

參考價位：雙人NT1,141

推薦原因：離花蓮火車站走路5分鐘，市區也不遠，價格親民每晚只要1000出頭，雖然沒有電梯，但有安排人手代客搬行李上樓。房間內的佈置乾淨清爽舒適，基本備品都有，公共區域也有提供小茶水區及洗衣機，相當貼心。

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