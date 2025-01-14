超夯的花蓮民宿推薦清單完成啦！

來花蓮不安排個３天２夜怎麼夠呢？這裡有很多超棒的花蓮民宿可以選擇，找間漂亮的花蓮民宿住上兩晚，吃美食、賞金針花、衝太魯閣、出海賞鯨豚．．．可以細細感受台灣這塊臨太平洋的淨土。

這篇就來推薦3間收藏在口袋裡的花蓮民宿，我覺得民宿雖然價格不見得比飯店便宜，但每家都有各自的特色這點卻是飯店所沒辦法呈現的優點。

斯圖亞特海洋莊園(Stuart Villa)

▲斯圖亞特海洋莊園： ｜Booking訂房

參考價位：雙人NT4,140 (附免費早餐 x 2)

人數限制：2位未滿1歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

推薦原因：斯圖亞特海洋莊園聽說是最難訂的花蓮民宿之一，地點就位於東海岸線上，依山面海風景非常優美，整棟臨太平洋的黃色建築物，美麗的外觀彷彿置身的歐洲，有海景，可以看夕陽、日出，讓人心曠神怡。室外有無邊際泳池、燒烤設施、私人海灘區、餐廳用餐以及免費內部私人停車場， 附近也有好吃簡單的海鮮餐廳，早上的早餐非常豐盛，是可以當早午餐吃的，吃飽後還可看海放空一下，享受難得的假期！

歐先生 (MR. NORDIC INN) 2019年新民宿

▲北歐先生： ｜Booking訂房

參考價位：雙人NT1,494

✅停車場(免費)

推薦原因：清爽的北歐風格，充滿綠意有品味的民宿，房間有設計感，讓人感到舒服放鬆，而且民宿有電梯不怕上下爬樓梯，下次來花蓮會想住這裡。

時光.漫旅 (Romantic Time)

▲時光.漫旅： ｜Booking訂房

參考價位：雙人NT1,141

推薦原因：離車站近，離市區也不遠，價格親民，雖然沒有電梯，但有安排人手代客搬行李上樓。房間內的佈置乾淨清爽 ，十分舒適，基本備品都有，公共區域也有提供小茶水區及洗衣機，相當貼心。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿