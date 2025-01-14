超夯的花蓮民宿推薦清單完成啦！
來花蓮不安排個３天２夜怎麼夠呢？這裡有很多超棒的花蓮民宿可以選擇，找間漂亮的花蓮民宿住上兩晚，吃美食、賞金針花、衝太魯閣、出海賞鯨豚．．．可以細細感受台灣這塊臨太平洋的淨土。
這篇就來推薦3間收藏在口袋裡的花蓮民宿，我覺得民宿雖然價格不見得比飯店便宜，但每家都有各自的特色這點卻是飯店所沒辦法呈現的優點。
斯圖亞特海洋莊園(Stuart Villa)
▲斯圖亞特海洋莊園： ｜Booking訂房
參考價位：雙人NT4,140 (附免費早餐 x 2)
人數限制：2位未滿1歲兒童可免費同住
✅停車場(免費)
推薦原因：斯圖亞特海洋莊園聽說是最難訂的花蓮民宿之一，地點就位於東海岸線上，依山面海風景非常優美，整棟臨太平洋的黃色建築物，美麗的外觀彷彿置身的歐洲，有海景，可以看夕陽、日出，讓人心曠神怡。室外有無邊際泳池、燒烤設施、私人海灘區、餐廳用餐以及免費內部私人停車場， 附近也有好吃簡單的海鮮餐廳，早上的早餐非常豐盛，是可以當早午餐吃的，吃飽後還可看海放空一下，享受難得的假期！
歐先生 (MR. NORDIC INN) 2019年新民宿
▲北歐先生： ｜Booking訂房
參考價位：雙人NT1,494
✅停車場(免費)
推薦原因：清爽的北歐風格，充滿綠意有品味的民宿，房間有設計感，讓人感到舒服放鬆，而且民宿有電梯不怕上下爬樓梯，下次來花蓮會想住這裡。
時光.漫旅 (Romantic Time)
▲時光.漫旅： ｜Booking訂房
參考價位：雙人NT1,141
推薦原因：離車站近，離市區也不遠，價格親民，雖然沒有電梯，但有安排人手代客搬行李上樓。房間內的佈置乾淨清爽 ，十分舒適，基本備品都有，公共區域也有提供小茶水區及洗衣機，相當貼心。
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