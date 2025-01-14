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【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿

2025年菜外帶
2025-01-14 10:32:00 文字：marktrip
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marktrip

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花蓮親子飯店推薦住哪裡呢？有哪些超人氣花蓮親子民宿呢？

這篇「花蓮親子住宿推薦攻略」精選我們實際住過的幾家花蓮民宿，也參考了在網路上的綜合評價，整理來花蓮旅遊時值得推薦入住的三家花蓮親子飯店、花蓮親子民宿給大家參考，有的具備歡樂兒童遊戲區、親子主題房型或者是價格便宜實惠等優點，想要規劃花蓮親子旅遊的話記得趕緊收藏吧！

【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿

花蓮翰品酒店

【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿

  • 評價：Google 4.3/5.0；Agoda 8.4/10.0
  • 價位：家庭房約NT$3,800
  • 查詢空房：、Booking訂房

花蓮翰品酒店的幾米親子房相當受歡迎，泳池畔處處可見幾米裝置藝術讓人童心未泯，還有好玩兒童遊戲區、親子DIY活動可以參加，是一間CP值很高的花蓮親子飯店。另外周邊有超商及全聯很方便，很適合親子旅遊，小朋友大概會玩到不想回家。

花蓮遠雄悅來飯店

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.5/10.0
  • 價位：雙人房約NT$10,000，含早餐與樂園門票
  • 查詢空房：｜

這次花蓮親子旅遊，其中一晚住宿在花蓮遠雄悅來大飯店，這裡輕鬆能前往旁邊的花蓮遠雄海洋公園，且依山傍海的景色無敵迷人，服務人員態度親切良好，內部硬體設施維持的還不錯，交通方面貼心提供花蓮火車站、機場接駁車，是很可以推薦的花蓮住宿選擇。

✅住宿圖文：花蓮遠雄悅來大飯店

彤話故事親子主題民宿

【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿

【花蓮親子住宿推薦】精選3+花蓮親子飯店民宿

  • 評價：Google 4.8/5.0；Agoda 9.2/10.0
  • 價位：家庭房含早餐約NT$3,400
  • 查詢空房：Booking訂房

各種童話卡通主題房型超級吸睛，公共區還有很多玩具繪本圖畫書，很適合有學齡前小朋友的家庭來入住，館內每日早晨供應美式早餐，環境整潔舒適，小朋友玩到不想回家。

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