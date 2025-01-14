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【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店

2025年菜外帶
2025-01-14 10:36:00 文字：marktrip
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marktrip

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太魯閣住宿攻略完成囉！花蓮太魯閣飯店、太魯閣民宿推薦哪幾間？

花蓮太魯閣國家公園是臺灣超人氣國際級景點，中橫峽谷峭壁、九曲洞、燕子口景色壯麗美不勝收，不過因為地理環境因素，太魯閣飯店、太魯閣民宿並不多，這裡精選「花蓮太魯閣住宿懶人包」，從高級的五星級飯店，到平價的民宿旅館通通有，想要安排在太魯閣住宿一晚的朋友快收藏唷～

【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店

魯閣晶英酒店

【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店 【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.1
  • 交通：位於花蓮縣太魯閣國家公園內
  • 參考價格：平日雙人房約 7,899元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

太魯閣晶英酒店一直是很多人來花蓮太魯閣住宿首選，環境幽靜怡然自得讓感官完全放鬆。還能享受晶英酒店優質設備和服務，另外頂樓峽谷泳池風景超好，此外還會安排像是瑜珈課程，歌唱表演和電影欣賞等活動，就算不去戶外健行也不無聊，很推薦來花蓮太魯閣家庭旅遊時入住。

煙波花蓮太魯閣

【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店

  • 評價：綜合評分8.2；地點評分7.6
  • 交通：有停車場 鄰近新橋火車站
  • 參考價格：平日雙人房約 4,367元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

煙波花蓮太魯閣距離最近的海灘僅 800公尺，可以直接走到海邊遠眺七星潭景色，喜歡海上活動或是飆沙、滑翔傘是很不錯的，飯店也會有一些海邊體驗活動可以參加，雖然地理位置離市區有一段距離，不過整體來說還是非常的舒適！高樓層海景無敵，可以在房間內就看到日出。

詳細圖文：座落山海之間「煙波花蓮太魯閣」

宜蘭住宿－煙波花蓮太魯閣
地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號
電話：03-861 2000
官網：taroko.lakeshore.com.tw

太魯閣走過虹橋民宿

【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店 【太魯閣住宿推薦】精選3家花蓮太魯閣飯店

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.6
  • 交通：距離新城火車站和太魯閣國家公園約 3 分鐘車程
  • 參考價格：平日雙人房約 2,644元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間在新城火車站和太魯閣國家公園入口處附近的「太魯閣走過虹橋民宿」住宿環境非常整潔清幽，早餐也很豐盛，地點距離太魯閣、清水斷崖和崇德瑩農場都很近，民宿主人是太魯閣族的夫婦，曾是本地的校長，會向你介紹太魯閣族人的文化。

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