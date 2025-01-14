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【瑞穗溫泉住宿】花蓮瑞穗溫泉3家飯店民宿推薦

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2025-01-14 10:41:00 文字：marktrip
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marktrip

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花蓮熱門景點「瑞穗溫泉」泉質與日本有馬溫泉相似，有著「黃金湯」的美譽，陸續很多人問花蓮瑞穗溫泉住宿推薦哪幾間？瑞穗住宿民宿哪些好評價高CP？哪些瑞穗溫泉飯店有提供"不住宿"溫泉湯屋？這篇幫大家整理好，讓你輕鬆安排你的花蓮旅遊行程。

【瑞穗溫泉住宿】花蓮瑞穗溫泉3家飯店民宿推薦

瑞穗天合國際觀光酒店

【瑞穗溫泉住宿】花蓮瑞穗溫泉3家飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分7.9
  • 交通：停車場 離瑞穗牧場5公里
  • 參考價格：平日四人房約20,160元(一泊二食)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

瑞穗天合是超受歡迎的花蓮飯店，很難訂到房間，外觀像極了歐洲城堡，很有流行的偽出國氛圍，飯店內規劃許多兒童遊樂設施、私人溫泉湯池，親子別墅房內有溜滑梯跟積木，戶外廣場及園區內散步區域都很棒，而且夜景非常美，房間到大廳移動有免費高爾夫球車接送，很適合家庭旅遊入住。

瑞穗天合國際觀光酒店
地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號
電話：02-8978 6688
官網：www.grandcosmos.com.tw

元湯溫泉居

【瑞穗溫泉住宿】花蓮瑞穗溫泉3家飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.2
  • 交通：私人停車位 瑞穗車站接駁
  • 參考價格：平日四人房約 6,000元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

元湯溫泉居是瑞穗溫泉這裡的日系風格民宿，非常漂亮有質感網路評價超好。民宿有提供瑞穗車站接駁服務。房間裡就有溫泉池，浴室裡充滿檜木香聞起來好舒服，讓你輕鬆享受瑞穗黃金湯。還有規劃戶外泳池，親子住宿也很合適，是間很用心經營的民宿值得推薦！

蝴蝶谷溫泉度假村

【瑞穗溫泉住宿】花蓮瑞穗溫泉3家飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分8.1；地點評分8.0
  • 交通：免費停車位 富源森林遊樂園內
  • 參考價格：平日四人房約 10,200元(一泊二食)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

蝴蝶谷溫泉度假村位於花蓮富源國家森林遊樂區內，景色優美空間靜謐，可隨興地沿溪邊或步道散步。villa房型有私人溫泉池，室外溫泉spa的設備種類多，室外及室內的溫泉皆不錯，而且園區裡有飼養梅花鹿、兔子，螢火蟲季節會有導覽，房型大多為平面或有電梯，很適合來花蓮親子旅遊時入住。

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