宜蘭蘇澳住宿不踩雷清單完成啦！蘇澳飯店、蘇澳民宿推薦哪幾間？這篇幫大家整理出現在最夯的3家，看是想要找蘇澳冷泉飯店、親子或寵物友善，就連包棟民宿都有。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

評價：綜合評分8.5；地點評分8.0

交通：停車場 蘇澳車站免費接駁

參考價格：平日雙人房約9,163元(含早餐)

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瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店評價超級高，房價貴卻物有所值，飯店裡有室內水療溫泉SPA、大型室外游泳池、三溫暖，晚上可至 Lounge Bar享用調酒，聆聽現場演奏。房間內備品充足，也有獨立湯池非常棒。早餐餐點是套餐式，份量剛剛好，食量大的人可以再加點。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

地址：台灣宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

電話：03-996 6666

官網：suao.rslhotel.com

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

評價：綜合評分8.8；地點評分8.3

交通：停車場 距離蘇澳火車站步行 7 分鐘

參考價格：平日四人房約8,324元(含早餐)

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滿意度很高的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，地點離蘇澳火車站、蘇澳轉運站近交通方便。最喜歡它頂樓泳池跟露天溫泉視野很好，可以邊泡湯邊看海，蘇澳美景一覽無遺。大廳寬敞大氣，房內空間也不小，還設有獨立冷泉跟溫泉很舒適；早餐選擇多樣，有生魚及魚卵可做海鮮蓋飯。

綺麗商旅宜蘭蘇澳館

評價：綜合評分8.2；地點評分7.8

交通：停車 步行10分鐘可達蘇澳火車站

參考價格：平日四人房約3,080元(含早餐)

查詢空房：｜Booking訂房｜

蘇澳親子飯店推薦，交通方便離火車站不遠，而且價格算相當便宜實惠，房間不大但乾淨簡潔。最棒的是房客可免費入場超大兒童遊樂區，溜滑梯、球池、氣墊城堡等，小朋友玩的很開心。

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