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【花蓮海景住宿】精選3間花蓮「有海景」飯店民宿推薦

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2025-01-14 10:52:00 文字：marktrip
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marktrip

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花蓮海景住宿推薦！每次到花蓮，最愛找幾家花蓮海景飯店花蓮海景民宿住幾晚，像是花蓮七星潭；台11線花東海岸公路的石梯坪、遠雄海洋公園周邊都是看海的熱門住宿地點，白天欣賞太平洋無敵海景和日出、晚上看星空聽海浪聲，心情好美好悠閒。

【花蓮海景住宿】精選3間花蓮「有海景」飯店民宿推薦

煙波花蓮太魯閣（2021年新飯店）

【花蓮海景住宿】精選3間花蓮「有海景」飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分8.3；地點評分7.7
  • 交通：有停車場 距離新城火車站5分鐘車程
  • 參考價格：海景豪華家庭房約8,578元起(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

煙波花蓮太魯閣是2021年全新開幕的花蓮飯店，地點離太魯閣國家公園的入口處不遠，且煙波花蓮太魯閣飯店房型通通面海，眼前是遼闊的太平洋、月牙灣、清水斷崖海景，身後又是秀麗的中央山脈，飯店裡有水療池、蒸氣室烤箱及露天游泳池等設施，是來花蓮度假住宿的新選擇。

✅詳細圖文：煙波花蓮太魯閣：沁海館海景房＆無邊際泳池

✅詳細圖文：煙波花時間花蓮：背包客棧床位＆親子上下舖

福容大飯店 花蓮

【花蓮海景住宿】精選3間花蓮「有海景」飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分8.3；地點評分8.0
  • 交通：有停車場 距離花蓮港步行 5 分鐘
  • 參考價格：海景家庭房約5,841元起(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

花蓮福容飯店設有 SPA 和室外游泳池，市景房晚上可以看夜景，海景房有個小陽台，坐在室外沙發上看著對面的海放空身心。另外還有休閒遊戲室，裏頭有XBOX、撞球、桌球、桌上足球玩具⋯等設備，適合大一點的孩子。另外飯店還備有免費接駁車來往東大門夜市，非常加值的服務。

煙波大飯店花蓮館

【花蓮海景住宿】精選3間花蓮「有海景」飯店民宿推薦

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.3
  • 交通：有停車場 離花​​蓮火車站約15分鐘車程
  • 參考價格：海景豪華家庭房約5,391元起(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

煙波大飯店花蓮館在花蓮市區，房間舒適整潔且浴缸很大，有三溫暖設施，自助中西式早餐豐富，還能吃到特色主題美食(台式刈包、雞湯小卷米粉)。交通可以到官網預約車站接送服務，有免費停車場不過多數是機械式車位，休旅車能不能停建議向飯店確認。

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