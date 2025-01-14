花蓮海景住宿推薦！每次到花蓮，最愛找幾家花蓮海景飯店、花蓮海景民宿住幾晚，像是花蓮七星潭；台11線花東海岸公路的石梯坪、遠雄海洋公園周邊都是看海的熱門住宿地點，白天欣賞太平洋無敵海景和日出、晚上看星空聽海浪聲，心情好美好悠閒。

煙波花蓮太魯閣（2021年新飯店）

評價：綜合評分8.3；地點評分7.7

交通：有停車場 距離新城火車站5分鐘車程

參考價格：海景豪華家庭房約8,578元起(含早餐)

查詢空房：｜Booking訂房

煙波花蓮太魯閣是2021年全新開幕的花蓮飯店，地點離太魯閣國家公園的入口處不遠，且煙波花蓮太魯閣飯店房型通通面海，眼前是遼闊的太平洋、月牙灣、清水斷崖海景，身後又是秀麗的中央山脈，飯店裡有水療池、蒸氣室烤箱及露天游泳池等設施，是來花蓮度假住宿的新選擇。

✅詳細圖文：煙波花蓮太魯閣：沁海館海景房＆無邊際泳池

✅詳細圖文：煙波花時間花蓮：背包客棧床位＆親子上下舖

福容大飯店 花蓮

評價：綜合評分8.3；地點評分8.0

交通：有停車場 距離花蓮港步行 5 分鐘

參考價格：海景家庭房約5,841元起(含早餐)

查詢空房：｜Booking訂房

花蓮福容飯店設有 SPA 和室外游泳池，市景房晚上可以看夜景，海景房有個小陽台，坐在室外沙發上看著對面的海放空身心。另外還有休閒遊戲室，裏頭有XBOX、撞球、桌球、桌上足球玩具⋯等設備，適合大一點的孩子。另外飯店還備有免費接駁車來往東大門夜市，非常加值的服務。

煙波大飯店花蓮館

煙波大飯店花蓮館在花蓮市區，房間舒適整潔且浴缸很大，有三溫暖設施，自助中西式早餐豐富，還能吃到特色主題美食(台式刈包、雞湯小卷米粉)。交通可以到官網預約車站接送服務，有免費停車場不過多數是機械式車位，休旅車能不能停建議向飯店確認。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿