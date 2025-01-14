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「台東看熱氣球住宿推薦」3間轉運站＆鹿野高台週邊飯店

2025年菜外帶
2025-01-14 11:51:00 文字：marktrip
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marktrip

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台東國際熱氣球嘉年華準備開始開幕倒數啦！

到台東看熱氣球要住哪裡呢？台東鹿野民宿、鹿野高台周邊飯店推薦哪幾間？這篇來幫大家精選3間最夯的台東熱氣球住宿推薦攻略，我自己喜歡住在台東轉運站附近飯店，一早搭接駁車前往會場免傷腦不塞車最方便；或者找鹿野高台附近飯店民宿，走路騎單車看熱氣球也很輕鬆，不過共通點就是地點越好越搶手務必提早訂房。

The GAYA Hotel潮渡假酒店

The GAYA Hotel潮渡假酒店 泳池＆大廳

The GAYA Hotel潮渡假酒店房型

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.5
  • 交通：有停車場 離台東轉運站300公尺
  • 參考價格：平日雙人房約4,200元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

The GAYA Hotel旁邊就是鐵花村走路到鹿野高台接駁車的台東轉運站只要5分鐘，很適合要去看熱氣球，又想住在台東市區的旅人。整體裝潢結合台東在地人文與現代文創風格蠻有特色，房內設備新穎，備品是歐舒丹，頂樓無邊際泳池是也超級好，可眺望都蘭山及台東市景。

潮渡假酒店
地址：台東市新生路169號
電話：08-961 1888
官網：

旅人驛站鐵花文創館

台東熱氣球住宿推薦：旅人驛站鐵花文創館

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分9.3
  • 交通：旁邊有停車場 台東轉運站150公尺
  • 參考價格：平日雙人房約2,160元
  • 查詢空房：、Booking訂房

旅人驛站鐵花文創館鐵花村和台東秀泰影城旁邊，周邊吃喝買東西都有，且走路到台東轉運站2分鐘方便度也是沒得挑，雖然沒有特約停車場，但旁邊新生地下停車場每小時10元也蠻便宜，設施完善整潔，整體評價挺好，是CP值很棒的台東住宿，很適合同時想去玩鹿野高台熱氣球和市區景點的旅人。

地址：台東縣台東市中山路402號
電話：08 9352200
官網：http://www.traveler-inn.com/

台東鹿鳴溫泉酒店

台東鹿鳴溫泉酒店

台東鹿鳴溫泉酒店

  • 評價：綜合評分7.1；地點評分7.3
  • 交通：提供熱氣球專車  離鹿野高台5分鐘車程
  • 參考價格：平日雙人房約2,700元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

台東鹿鳴溫泉酒店是離鹿野高台最近的星級酒店，若是台東熱氣球嘉年華期間基本一房難求。裝潢設施比較老舊，但優點是房間裡有很大的溫泉池，以及大片面風景的落地窗相當加分，飯店也提供戶外泳池與溫泉裸湯等設施，還規劃了親子DIY之類的活動，大人小孩都開心。

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號
電話：08-955 0888
官網：www.lmresort.com.tw
介紹：點我看台東鹿鳴溫泉酒店分享

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