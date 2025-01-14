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【台東住宿】精選3家台東飯店推薦

2025年菜外帶
2025-01-14 11:55:00 文字：marktrip
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marktrip

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台東住宿推薦精選來囉！

玩台東住哪裡？這篇精選3家台東住宿攻略經過精挑細選，不曉得怎麼選的話可以直接收藏文章，都已經幫妳進行掃雷，選出台東現在最夯最優質的旅店，放心入住就對惹！

台東住宿推薦

The GAYA Hotel潮渡假酒店

The GAYA Hotel潮渡假酒店 泳池＆大廳

The GAYA Hotel潮渡假酒店房型

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.5
  • 交通：有停車場 離鐵花村100公尺
  • 參考價格：平日雙人房約4,200元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

這家The GAYA Hotel是地理位置很好台東住宿，旁邊是台東熱門景點鐵花村，走現代文創設計風格，結合在地人文藝術特色，房內設備新穎，備品是歐舒丹，頂樓無邊際泳池是也超級好，可眺望都蘭山及台東市景。 飯店有gogoro可租，也有腳踏車可免費騎乘兩小時。

潮渡假酒店
地址：台東市新生路169號
電話：08-961 1888
官網：

知本老爺酒店

台東知本溫泉飯店：知本老爺酒店

知本老爺酒店

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分8.2
  • 交通：有停車場 距離知本火車站開車 17 分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約5,300元
  • 查詢空房：Agoda隱藏優惠Booking訂房

知本老爺是老品牌的台東知本溫泉飯店，前幾年有翻新，整體狀況保持得還不錯，服務人員素質都很好，館內活動很多，溫泉水質佳，喜歡泡溫泉的人可以室內外裸湯、戶外風呂泡一整天，餐廳的餐點是自助式吃到飽，餐點好吃，晚上的原住民舞蹈也很精彩！

台東知本老爺酒店
地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號
電話：08-951 0666
官網：www.hotelroyal.com.tw

 

富杉晴民宿

台東民宿：富杉晴民宿

台東富杉晴民宿

富杉晴民宿是網路上蠻熱門的台東IG網美民宿，依山傍海環境打理得很好，有滿滿熱帶島嶼度假感。地點非常靠近富山護漁區、鈞隼泰式陶鍋料理餐廳、可可娜咖啡伽路蘭海岸等台東人氣景點美食也是優勢。房間佈置簡約舒適，備品是歐舒丹的，早餐採用套餐方式供應，整體是蠻營養豐盛的。

台東民宿－富杉晴
地址：台東縣卑南鄉70號
電話：08-928 1613
官網：rich-sunshine.tw

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