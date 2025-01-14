台東住宿推薦精選來囉！

玩台東住哪裡？這篇精選3家台東住宿攻略經過精挑細選，不曉得怎麼選的話可以直接收藏文章，都已經幫妳進行掃雷，選出台東現在最夯最優質的旅店，放心入住就對惹！

The GAYA Hotel潮渡假酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.5

交通：有停車場 離鐵花村100公尺

參考價格：平日雙人房約4,200元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

這家The GAYA Hotel是地理位置很好台東住宿，旁邊是台東熱門景點鐵花村，走現代文創設計風格，結合在地人文藝術特色，房內設備新穎，備品是歐舒丹，頂樓無邊際泳池是也超級好，可眺望都蘭山及台東市景。 飯店有gogoro可租，也有腳踏車可免費騎乘兩小時。

潮渡假酒店

地址：台東市新生路169號

電話：08-961 1888

官網：

知本老爺酒店

評價：綜合評分8.7；地點評分8.2

交通：有停車場 距離知本火車站開車 17 分鐘

參考價格：平日雙人房約5,300元

查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房

知本老爺是老品牌的台東知本溫泉飯店，前幾年有翻新，整體狀況保持得還不錯，服務人員素質都很好，館內活動很多，溫泉水質佳，喜歡泡溫泉的人可以室內外裸湯、戶外風呂泡一整天，餐廳的餐點是自助式吃到飽，餐點好吃，晚上的原住民舞蹈也很精彩！

台東知本老爺酒店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

電話：08-951 0666

官網：www.hotelroyal.com.tw

富杉晴民宿

富杉晴民宿是網路上蠻熱門的台東IG網美民宿，依山傍海環境打理得很好，有滿滿熱帶島嶼度假感。地點非常靠近富山護漁區、鈞隼泰式陶鍋料理餐廳、可可娜咖啡、伽路蘭海岸等台東人氣景點美食也是優勢。房間佈置簡約舒適，備品是歐舒丹的，早餐採用套餐方式供應，整體是蠻營養豐盛的。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿