台東住宿推薦精選來囉！
玩台東住哪裡？這篇精選3家台東住宿攻略經過精挑細選，不曉得怎麼選的話可以直接收藏文章，都已經幫妳進行掃雷，選出台東現在最夯最優質的旅店，放心入住就對惹！
The GAYA Hotel潮渡假酒店
這家The GAYA Hotel是地理位置很好台東住宿，旁邊是台東熱門景點鐵花村，走現代文創設計風格，結合在地人文藝術特色，房內設備新穎，備品是歐舒丹，頂樓無邊際泳池是也超級好，可眺望都蘭山及台東市景。 飯店有gogoro可租，也有腳踏車可免費騎乘兩小時。
潮渡假酒店
地址：台東市新生路169號
電話：08-961 1888
官網：
知本老爺酒店
知本老爺是老品牌的台東知本溫泉飯店，前幾年有翻新，整體狀況保持得還不錯，服務人員素質都很好，館內活動很多，溫泉水質佳，喜歡泡溫泉的人可以室內外裸湯、戶外風呂泡一整天，餐廳的餐點是自助式吃到飽，餐點好吃，晚上的原住民舞蹈也很精彩！
台東知本老爺酒店
地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號
電話：08-951 0666
官網：www.hotelroyal.com.tw
富杉晴民宿
- 評價：綜合評分8.4；地點評分7.8
- 交通：有停車場 富山護漁區對面3分鐘
- 參考價格：平日雙人房約2,600元
- 詳細圖文：富杉晴：台東山林海景，近富山護漁區＆伽路蘭海岸
- 查詢空房：Agoda隱藏優惠｜Booking訂房
富杉晴民宿是網路上蠻熱門的台東IG網美民宿，依山傍海環境打理得很好，有滿滿熱帶島嶼度假感。地點非常靠近富山護漁區、鈞隼泰式陶鍋料理餐廳、可可娜咖啡、伽路蘭海岸等台東人氣景點美食也是優勢。房間佈置簡約舒適，備品是歐舒丹的，早餐採用套餐方式供應，整體是蠻營養豐盛的。
台東民宿－富杉晴
地址：台東縣卑南鄉70號
電話：08-928 1613
官網：rich-sunshine.tw
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