最近婆婆提議要去台東知本溫泉玩，要我找看台東有哪些值得推薦的台東溫泉飯店，趁這機會把這幾家之前住過，或是在訂房網評價都很棒的台東知本溫泉住宿給整理起來，找間舒服的飯店住兩晚，好好讓身體放鬆，絕對是很棒的回憶。而且台東屬於碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的美人湯，越泡越漂亮唷～

日暉國際渡假村

▲日暉國際渡假村

日暉國際渡假村是新開幕不久的台東渡假飯店，有著美麗的風景和田園景觀環繞。整個渡假村分為景觀房和Villa別墅區，有室外游泳池、按摩浴缸和溫泉和spa和娛樂中心等設施，適合親子同行，度假村也有提供出租腳踏車的服務，可以騎到伯朗大道、大波池去玩，裡面的活動設施也很多元，有點像是日本的溫泉飯店。

鹿鳴溫泉酒店

Mimi之前入住過鹿鳴溫泉酒店感覺還不賴，在飯店裡就能享受溫泉與美食，而且這裡屬於碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的是美人湯。飯店泳池寬敞，頂樓還有溫泉裸湯區，蒸氣室，烤箱等設施。而且飯店離鹿野高台很近，是來台東國際熱氣球嘉年華時的超棒住宿地點。

✔︎詳細圖文：鹿鳴溫泉酒店：搭熱氣球，享受美人湯

知本老爺酒店

知本老爺酒店的位置已經很接近知本國家森林公園，景色生態更豐富，而且這裏溫泉的泉質非常好，又相當的安靜可以舒服泡湯。飯店有室內外各型的溫泉浴場、專業的SPA服務，是來台東泡溫泉很棒的飯店。

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