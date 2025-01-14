超人氣台東住宿推薦清單完成啦！想找台東住宿、台東飯店時我們貪圖方便，會找離台東市區近一點的飯店民宿，雙人房2000元左右就能找到很棒的台東住宿。

這篇就來推薦3家超人氣台東住宿飯店給大家參考，要去台東旅遊，或是要到鹿野高台追熱氣球，看完這篇就能訂房出發囉！

THE GAYA HOTEL 渡假酒店

是一間服務、質感都挺好的，有台東市區最美的無邊際泳池，客房空間及顏色運用得得宜，設備也挺先進。周邊交通便利，不管是搭客運或開車來玩都是很好下榻的地點。要說缺點，是有網友遇到房間有煙味(但其實全飯店禁菸，應該是前房客沒公德心)，還有淋浴水壓不強的狀況，綜合評價優點＞＞缺點，給大家參考。

✅詳細圖文：台東潮度假飯店 THE GAYA HOTEL

台東桂田喜來登酒店

知名五星級連鎖飯店，住宿品質很不錯，交通方面有提供台東機場和台東火車站的接送服務，且地點台東市中心整體蠻方便，餐飲選擇多元，有提供閱讀音樂咖啡廳、健身房、三溫暖、游泳池。晚餐也可以選擇在飯店裡的阿力海自助餐吃Buffet。

地景澤行館

評價：Google 4.6/5.0；Agoda 8.8/10.0

價位：雙人房約NT$3,800

查詢空房：｜

是網路上評價很好的，谷歌3,000多則評價竟然有4.6分很難得，飯店由知名建築師所設計規劃，空間造型很特別，而且地點也蠻好，附近有鐵花村、秀泰影城，離台東轉運站走路約10分鐘可以輕鬆搭客運接駁車去看熱氣球，對於來台東旅遊在市區住宿來說是很棒的選擇。

✅ 詳細圖文：台東住宿－地景澤行館

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