台東人少空氣好，最近大家超愛往台東旅遊，有讀者希望可以給他台東住宿推薦建議。就乾脆簡單把旅遊筆記中收集的台東住宿、台東飯店、台東民宿等資訊做個整理，海線山線都好玩，看完這篇訂好房間就可以準備出發囉~

F Hotel知本館

飯店位於台東知本溫泉區，內有標準泳池、溫泉冷池、溫泉熱池、SPA水療池、兒童戲水池、烤箱蒸氣室、健身房⋯設施超豐富，在這裡住宿真的相當享受。房間及浴室空間寬敞舒適，窗外可遠觀群山美景，而且價格相當實惠啊！

地理位置：知本台九線上，距離知本火車站有10分鐘車程，距離知本森林遊樂區有15分鐘車程，距離台東火車站或台東機場約有40分鐘車程，距離鐵花村 和多良火車站 均約有20分鐘車程，距離鹿野山有30分鐘車程。飯店有提供到知本火車站的免費接駁服務，可以事前預訂。

價位參考：2,224 元(免費早餐 x 2)

親子住宿：2位未滿1歲兒童可免費同住

優惠訂房：、Booking.com訂房

日暉國際渡假村

台東新的渡假住宿飯店，有著美麗的風景，翠綠的田園景觀環繞，整個渡假村分為景觀房和Villa別墅區，有游泳池、按摩浴缸和溫泉，還設有spa和娛樂中心，適合親子同行來台東旅遊時入住。

地理位置：位於池上鄉，離池上火車站有10分鐘車程

價位參考：3,857 元（免費早餐 x 2）

親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住

優惠訂房：、Booking訂房

旅人驛站鐵花文創二館

旅人驛站鐵花文創二館是由老飯店整修完成的台東住宿，內外看起來都很新，旁邊就是台東市秀泰影城、客運轉運站，還有還有誠品書局、星巴克咖啡、觀光夜市，距離鐵花村音樂聚落也很近，省掉開車找停車位的麻煩。早餐一般水準，房間設備很新，但隔音不好小缺點。

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