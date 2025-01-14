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精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

2025年菜外帶
2025-01-14 12:12:00 文字：marktrip
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marktrip

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台東人少空氣好，最近大家超愛往台東旅遊，有讀者希望可以給他台東住宿推薦建議。就乾脆簡單把旅遊筆記中收集的台東住宿台東飯店台東民宿等資訊做個整理，海線山線都好玩，看完這篇訂好房間就可以準備出發囉~

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

F Hotel知本館

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

飯店位於台東知本溫泉區，內有標準泳池、溫泉冷池、溫泉熱池、SPA水療池、兒童戲水池、烤箱蒸氣室、健身房⋯設施超豐富，在這裡住宿真的相當享受。房間及浴室空間寬敞舒適，窗外可遠觀群山美景，而且價格相當實惠啊！

  • 地理位置：知本台九線上，距離知本火車站有10分鐘車程，距離知本森林遊樂區有15分鐘車程，距離台東火車站或台東機場約有40分鐘車程，距離鐵花村 和多良火車站 均約有20分鐘車程，距離鹿野山有30分鐘車程。飯店有提供到知本火車站的免費接駁服務，可以事前預訂。
  • 價位參考：2,224 元(免費早餐 x 2)
  • 親子住宿：2位未滿1歲兒童可免費同住
  • 優惠訂房：、Booking.com訂房

日暉國際渡假村

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

台東新的渡假住宿飯店，有著美麗的風景，翠綠的田園景觀環繞，整個渡假村分為景觀房和Villa別墅區，有游泳池、按摩浴缸和溫泉，還設有spa和娛樂中心，適合親子同行來台東旅遊時入住。

  • 地理位置：位於池上鄉，離池上火車站有10分鐘車程
  • 價位參考：3,857 元（免費早餐 x 2）
  • 親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住
  • 優惠訂房：Booking訂房

旅人驛站鐵花文創二館精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

精選台東3家市區/知本/鹿野熱門飯店清單，玩台東住這裏！

旅人驛站鐵花文創二館是由老飯店整修完成的台東住宿，內外看起來都很新，旁邊就是台東市秀泰影城、客運轉運站，還有還有誠品書局、星巴克咖啡、觀光夜市，距離鐵花村音樂聚落也很近，省掉開車找停車位的麻煩。早餐一般水準，房間設備很新，但隔音不好小缺點。

  • 價位參考：NT$ 1,376（含早餐）
  • 親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住
  • 優惠訂房：Booking訂房

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