擁有太平洋無敵海景的台東是現在很多遊客喜歡的台灣東部度假首選，之前就有讀者來問說台東住宿推薦哪裏？有沒有或台東青年旅館、便宜民宿呢？

我覺得出門旅遊找飯店，想要便宜也要兼顧好品質才能住的開心，所以這篇「台東平價住宿懶人包」就幫大家精選共3間平日住宿價格在1,500元以內的台東便宜飯店和青年旅館，玩台東住這裡既便宜又不踩雷。

喜樂旅店 (JOY HOTEL) 2019年新旅店

▲喜樂旅店→ 、Booking訂房

推薦原因：位於台東火車站前，有免費停車場，雖然到熱鬧市區有一點距離，但有開車的話還是很推薦。飯店內外都很新穎乾淨，連洗澡的水還有特別過濾處理過。早餐好吃，1樓餐廳也有免費的咖啡及冰淇淋可以享用。

價位參考：NT$ 1,262元 (免費早餐 x 2)

親子住宿：1位未滿3歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

旅人驛站鐵花文創二館 2019年新建

▲旅人驛站鐵花文創二館→ 、Booking訂房

推薦原因：老飯店整修，內外看起來都很新，地點在台東秀泰影城旁，客運轉運站就在對面，還有誠品、觀光夜市，鐵花村等景點也是走路就到，交通很方便，省掉開車找停車位的麻煩。而且不止地點好，房價也是相當經濟實惠，是來台東旅遊想省錢值得推薦的飯店

價位參考：NT$ 1,376（含早餐）

親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住

✅停車場(免費)

樂知旅店(Yes Hotel)

▲樂知旅店→ 、Booking訂房

推薦原因：地點在臺東市中心非常熱鬧方便，有停車場，免費租借腳踏車。房間就是商務飯店型態，裝潢乾淨俐落，早餐菜色普通。查詢的時候平日房價每晚在1,000出頭，是經濟實惠CP值高的台東住宿選擇。

價位參考：1113 元

親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住

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