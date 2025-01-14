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【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

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2025-01-14 12:25:00 文字：marktrip
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marktrip

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台東親子住宿攻略完成囉！帶小朋友到台東玩要住哪裡呢？有哪些值得推薦的台東親子飯店、台東親子民宿呢？這篇「台東親子住宿推薦攻略」精選出3間適合來親子旅遊時入住的飯店、民宿給大家參考，有的具備歡樂兒童遊戲區、親子主題房型或者是經濟實惠的價格，想要規劃台東親子旅遊的話記得趕緊收藏吧！

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

日暉國際渡假村

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

▲日暉國際渡假村→ 、Booking訂房

價位參考：3,857 元（免費早餐 x 2）
親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住
✅停車場(免費)

推薦原因：是台東新的渡假飯店，四周翠綠的田園景觀環繞相當漂亮，裡頭分為景觀房和Villa別墅區，有游泳池、按摩浴缸和溫泉，還設有spa和娛樂中心適合親子同行，而且每間別墅均提供小廚房、戶外私人花園游泳池。

地理位置：位於池上鄉，距離池上火車站有10分鐘的車程

禾風新棧渡假飯店  #2019年新飯店

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單 【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

▲禾風新棧渡假飯店→ 、Booking訂房

全新台東親子飯店，一推出就大獲好評，裡頭有小朋友超愛的兒童遊戲區，包含無邊際泳池、室內球池、氣墊城堡、卡丁車等設施，根本玩瘋了。雙號房可以看到市區與海邊遠景、單號房可以看到利吉惡地，房間寬敞舒適，整個環境很棒！

價位參考：2,711元 (免費早餐 x 2)
親子住宿：2位未滿3歲兒童可免費同住
✅停車場(免費)

知本老爺酒店

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

【台東親子飯店推薦】3家台東親子住宿清單

▲知本老爺酒店→  、Booking訂房

價位參考：3,752 元(免費早餐 x 2)
✅停車場(免費)

推薦原因：知本老爺酒店位置靠山區，有山林環繞、自然生態豐富的優勢。且台東知本原本就是台灣有名的溫泉勝地，泉質非常好空氣佳，又相當的安靜。飯店裡有多項的休閒設施兒童滑水道泳池，室內外的溫泉浴場，還會安排許多例如活力十足的晚會、體驗原住民的射箭、搗麻糬、煮溫泉蛋等活動，非常適合規劃家庭旅遊。

地理位置：鄰近知本森林遊樂園區，飯店有也台東火車站、知本火車站的付費接駁服務，可向飯店預約。

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