知本溫泉是台東熱門泡湯景點，而台東知本住宿推薦哪裡呢？台東知本溫泉飯店、知本溫泉民宿好幾間，哪些是比較棒的選擇呢？這篇推薦都幫大家精選好3家飯店，週末假日來台東泡溫泉正夯，趕緊收藏囉！

台東知本金聯世紀酒店

推薦原因：台東知本金聯世紀酒店離知本火車站10分鐘車程，有台東機場、台東火車站、知本火車站付費接駁，訂房時可向飯店預約。整體環境乾淨明亮風景優美，露天溫泉非常舒服，晚餐有中餐廳和刷刷鍋可以選，都蠻好吃，早餐也很豐富，是值得夫妻情侶、家庭親子來台東知本度假時安排住宿。

知本老爺酒店

推薦原因：知本老爺的位置接近知本國家森林公園，有台東火車站、知本火車站付費接駁服務，可向飯店預約。擁有山林環繞、自然生態豐富的優勢，而且溫泉的泉質非常好。飯店裡設有室內外溫泉浴場、SPA，而且飯店還會安排很多活動，像是迎賓晚會、充滿原民味的射箭、搗麻糬、煮溫泉蛋⋯等，全家入住也不無聊。

知本芙儷渡假酒店

價位參考：雙人房含早餐NT$3,200元起

查詢空房：｜

知本芙儷度假酒店是現在台東旅遊住宿好選擇，服務人員的態度很親切，床墊軟硬適中，房間整齊打掃乾淨，而且用的寢具超級舒服。地點位於知本溫泉比較繞鬧的區域，離知本火車站也不遠。

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