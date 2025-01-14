台東海景住宿推薦！每次到台東，最愛找幾家台東海景民宿、台東海景飯店住幾晚，像是台東都蘭海岸、富岡漁港周邊；或者像是成功鄉、長濱鄉海岸公路邊都是有海景的熱門住宿地點，白天欣賞太平洋無敵海景和日出、晚上看星空聽海浪聲，心情好美好悠閒。

富杉晴

評價：綜合評分8.1；地點評分7.9

交通：有停車場 靠近富山護漁區

參考價格：雙人房約 6,600元起(含早餐)

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富杉晴民宿是熱門的台東IG民宿，除了本身依山傍海且環境打理得很好，有著滿滿熱帶島嶼度假感，再加上富杉晴交通地點非常靠近富山護漁區、鈞隼泰式陶鍋料理餐廳、可可娜咖啡、伽路蘭海岸等台東人氣景點美食也是優勢。

詳細圖文：網美最愛！擁抱台東360度山林海景，鄰近富山護漁區＆伽路蘭海岸

椰子海岸

評價：綜合評分9.2；地點評分8.8

交通：有停車場 走路2分鐘即可抵達海灘

參考價格：海景雙人房約 4,500元起(含早餐)

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椰子海岸地點就在海邊，陽台外就能欣賞海景，且房間裡有好多零食、沖泡飲品和泡麵，設備齊全質感也好，可感覺到民宿主人的細緻用心。而且老闆養的狗和貓都很親人，手作早餐的簡約精緻，美味餐點配海景吃非常舒服。

海villa胆曼民宿

評價：綜合評分8.7；地點評分8.3

交通：有停車場 位於長濱鄉

參考價格：海景雙人房約 4,520元起(含早餐)

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海villa胆曼民宿房間很大，客廳與臥室分開且有陽台，有到南國島嶼的渡假感，還有個山泉水泳池，小巧美型是拍照的好地方。頂樓的自助式早餐選擇不多且沒冷氣，窗景無敵，海天一色視野遼闊舒服。

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