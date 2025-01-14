嘉義住宿推薦哪幾間？哪些嘉義飯店便宜高CP？嘉義住宿＆嘉義親子飯店推薦攻略完成囉！
不少網友詢問嘉義住宿相關問題，想要便宜又想要交通地點好，這篇把精選3間嘉義住宿＆嘉義民宿整理出來給大家，保證一目瞭然知道住在哪些地點更好玩。
鉅陞嘉義亮點旅店
- 評價：Google 4.3/5.0；Agoda 9.0/10.0
- 價位：雙人房含早餐約NT$3,000
- 交通：嘉義火車站走路3分鐘
- 查詢空房：、
就在嘉義火車站對面，附近很熱鬧，對面還是麥當勞。除了地點好，客房從12坪~22坪超級寬敞，室內甚至有積木溜滑梯、小車車等玩具，還有大球池滑梯可以玩，是現在超受歡迎的，對於有孩子的族群來說絕對是嘉義住宿首選。
嘉義假日智選酒店
- 評價：Google 4.6/5.0；Agoda 9.1/10.0
- 價位：雙人房含早餐約NT$3,600
- 交通：嘉義火車站走路5分鐘
- 查詢空房：、
位於嘉義火車站後站，離嘉義轉運站走路約五分鐘，周邊餐廳選擇多，還有くら寿司壽司可以吃，地點也是相當好。
飯店設備新穎，服務態度很好還能向櫃檯租借GOGORO，房間寬敞床很好睡，早餐也蠻精緻多樣，還吃到現煮的牛肉湯，難怪開幕至今依舊是評價很高的嘉義住宿飯店。
嘉義兆品酒店
- 評價：Google 4.7/5.0；Agoda 8.6/10.0
- 價位：雙人房含早餐約NT$2,300
- 交通：文化路夜市走路5分鐘
- 查詢空房：、Booking訂房
就在文化路夜市起點附近，有提供免費停車場，而且也有火車站的接駁服務，是超棒的嘉義住宿選擇。地理位置極佳，包含北門驛、檜意森活村、森林之歌、監獄博物館等嘉義景點都在附近，客房寬敞採光佳，早餐可以吃到火雞肉飯等嘉義特色美食，以這樣的房價真的是CP值超級高啊！
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