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日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

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2025-01-14 16:07:00 文字：marktrip
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marktrip

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這篇來把整理給大家，收錄七家日本環球影城正式合作的飯店，以及三間周邊鄰近飯店，直接住在附近可比別人更早衝進園區排設施，爭取更多玩樂時間非常值得推薦。

✔️日本環球影城攻略：必玩設施、優惠門票、快速通關分享

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日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

日本環球影城自由飯店

日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分8.9
  • 交通：JR櫻島站走路約1分鐘
  • 價位參考：雙人房約NT$3,500元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、三人房(加床)、4~6人家庭房
  • 親子同住：0至5歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

是最新最大的環球影城合作飯店，從JR櫻島站搭一站抵達環球影城，走路約15分鐘。飯店很豪華氣派，設有寬敞露台和天然溫泉大浴場，大廳還有賣USJ的小小兵商品，房間景色好正對海港，早餐有西式與日式可選。

日本環球影城園前飯店

日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.6
  • 交通：日本環球影城入口走路2分鐘
  • 價位參考：雙人房約NT$5,400元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、三人房、四人房
  • 親子同住：0至5歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

日本環球影城園前酒店是USJ正式合作的飯店，地點就在大阪環球影城入口對面，開幕才一年多就累積了數千則網友正面評價，不管是Agoda、Booking等各大訂房網站都在9.1分以上，地點、服務、設施都是極好的選擇，推薦指數破表唷！

✔️住宿圖文：【日本環球影城飯店推薦】首選！日本環球影城公園前酒店

環球港口飯店

日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.1
  • 交通：離日本環球影城走路4分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$4,700元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、三人房、四人房
  • 親子同住：0至5歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

上次住的這間「環球港口飯店」距離環球影城入口和JR環球影城站大約350公尺，旁邊便利商店地點也是相當好。房間空間大備品足，有海景或樂園景觀，另外二樓早餐也很棒，餐點選擇很多。

✔️住宿圖文：【日本環球影城飯店推薦】環球港口飯店

大阪環球影城交通指南

日本【大阪環球影城住宿】3家日本環球影城飯店推薦，玩整天首選！

交通部分，不管是從哪裡前往日本環球影城，基本都需要先搭到西九條車站，然後轉JR夢咲線抵達「環球城」站下車。

另外大阪車站發車的JR環狀線也有直達「環球城」站的班次(也可以說和JR夢咲線共用車廂，反正都是JR自家的)，不用特地在西九條下車，所以也很多人會安排住在附近，百貨公司商店街很多，且要往返USJ相當方便。

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