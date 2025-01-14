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城崎溫泉一泊二食旅館，療癒暖湯之旅～

2025年菜外帶
2025-01-14 17:47:00 文字：marktrip
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marktrip

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城崎溫泉是位於日本兵庫縣豐岡市的溫泉勝地，至今有超過1300年歷史，每一條街道都滲透著溫泉小鎮的氣息，有不少城崎溫泉住宿、城崎溫泉旅館直得推薦！

城崎溫泉一泊二食旅館，療癒暖湯之旅～

城崎溫泉西村屋招月庭

  • 評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.0/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$18,000
  • 交通：城崎溫泉站免費接送(需預約)

西村屋招月庭飯店可說是城崎溫泉最高級的溫泉旅店之一，離主車站比較遠，但有提供免費接駁車，不過距離纜車站很近倒也挺不錯。

旅店整體舒適度和服務等級都很好，房間超大，每個客房都有大窗戶美景，一泊二食晚餐懷石料理可以選擇在房間裡用餐，季節對還能吃到松葉蟹，溫泉部分有戶外溫泉浴池和SPA，休息區還提供按摩椅，住過都說讚。

城崎溫泉大西屋水翔苑

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 9.1/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$10,000
  • 交通：城崎溫泉站免費接送(需預約)

城崎溫泉這間大西屋水翔苑有著濃厚的日式風格，地點離JR城崎溫泉站比較遠，但隨時都有接駁車可以用，還能專程接送往返各個外湯，且不必出門即可享用飯店提供的溫泉。

我們預約一泊二食的餐點超豐富晚餐提供美味的松葉蟹。更衣室提供充足的毛巾，洗澡也非常方便，讓客人在泡完澡後感到舒適愜意。此外，大廳全天供應黑豆茶和咖啡，增添了舒適的氛圍。總體而言，這是一個性價比極高的城崎溫泉住宿選擇。

泉翠(森穗酒店Sensui)

  • 評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.1/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$8,600
  • 交通：城崎溫泉站免費接送(需預約)

城崎溫泉住宿這家旅館名為「泉翠」，在Agoda和Booking訂房顯示的旅店名稱是森穗酒店(Sensui)，差點以為走錯。接待人員Peco是個可愛的台灣女生，除了溝通無障礙，她還很親切地提供當地旅遊的建議。

泉翠在2019年的時候有重新整修，無論是環境、設計和食物都很讓人滿意，房間是現代簡約的日式風格，提供三個貸切風呂可以使用，但沒有大浴場，但反正可以到附近去體驗七湯。我們預約泉翠一泊二食晚餐的但馬牛份量超豐盛美味，整體住宿經驗非常舒適，是很值得推薦的城崎溫泉旅店。

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