這篇「京都住宿推薦指南」就從交通便利、靠近景點、吃喝購物輕鬆等方向精選3間京都飯店，也會介紹熱門住宿區域的優缺點給大家參考，不管閨蜜情侶、親子旅遊時來京都自由行都適合安排入住唷！
京都露台八條東口大和魯內飯店
- 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
- 交通： JR「京都駅」八条東口走路2分鐘
- 價位參考：雙人房淡季NT$3,300元
- 查詢空房：｜｜
- 房型：城市景/火車景雙人房、雙床房
- 親子同住：11歲以下兒童可免費與大人同住
京都露台八條東口大和魯內飯店是京都車站旁評價很棒的飯店，在八條東口對面，出站過斑馬線就到，旁邊有唐吉軻德驚安殿堂、便利商店，車站裡有伊勢丹百貨、美食街、伴手禮店可以吃喝買買旅遊機能超好。
京都格蘭比亞比偲奇酒店
- 評價：綜合評分9.2；地點評分9.6
- 交通：京都車站共構(在車站樓上)
- 6歲(含)以下兒童不加床可免費與大人同住
- 參考價格：雙人房淡季NT$5,100元起
- 查詢空房：｜｜
- 房型：雙人房、三人房、家庭四人房
- 親子同住：五歲以下兒童可免費與大人同住
這間京都格蘭比亞比偲奇飯店()評價相當優秀，離京都站走路兩分鐘，對面是唐吉軻德驚安殿堂，附近還有Aeon Mall，便利度很高，而且房間寬敞舒適還有大浴場可以泡澡。
京都四條新町穎特飯店
- 評價：綜合評分8.9；地點評分8.6
- 交通：從四条站、烏丸禦池站步行約5分鐘
- 價位參考：雙人房淡季NT$4,000元
- 查詢空房：｜Booking訂房
- 房型：雙人房、三人房(加床)、四人房(加床)
- 親子同住：0至3歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住
這間是帶孩子來京都自由行住到最喜歡的飯店，地點超棒，離京都地鐵烏丸四條站只要約五分鐘，走路就能前往四條百貨街、錦市場、新京極商店街等景點鬧區，飯店走漂亮有質感的風格，免費供應甜點麵包、咖啡洋酒，宵夜茶泡飯⋯等，整體還真的沒啥缺點，很值得推薦唷～
更多日本旅遊攻略
大阪：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋
大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城
京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻
沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕
北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿
最新熱門優惠券：
BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券