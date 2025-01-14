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日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

2025年菜外帶
2025-01-14 18:04:00 文字：marktrip
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marktrip

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這篇「京都住宿推薦指南」就從交通便利、靠近景點、吃喝購物輕鬆等方向精選3間京都飯店，也會介紹熱門住宿區域的優缺點給大家參考，不管閨蜜情侶、親子旅遊時來京都自由行都適合安排入住唷！

日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

京都露台八條東口大和魯內飯店

日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
  • 交通： JR「京都駅」八条東口走路2分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$3,300元
  • 查詢空房：｜｜
  • 房型：城市景/火車景雙人房、雙床房
  • 親子同住：11歲以下兒童可免費與大人同住

京都露台八條東口大和魯內飯店京都車站旁評價很棒的飯店，在八條東口對面，出站過斑馬線就到，旁邊有唐吉軻德驚安殿堂、便利商店，車站裡有伊勢丹百貨、美食街、伴手禮店可以吃喝買買旅遊機能超好。

✅詳細：【京都住宿】京都露台八條東口大和魯內飯店

京都格蘭比亞比偲奇酒店

日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分9.6
  • 交通：京都車站共構(在車站樓上)
  • 6歲(含)以下兒童不加床可免費與大人同住
  • 參考價格：雙人房淡季NT$5,100元起
  • 查詢空房：｜｜
  • 房型：雙人房、三人房、家庭四人房
  • 親子同住：五歲以下兒童可免費與大人同住

這間京都格蘭比亞比偲奇飯店()評價相當優秀，離京都站走路兩分鐘，對面是唐吉軻德驚安殿堂，附近還有Aeon Mall，便利度很高，而且房間寬敞舒適還有大浴場可以泡澡。

圖文：【京都住宿】京都格蘭比亞比偲奇飯店(評價9.2)

京都四條新町穎特飯店

日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

日本【京都住宿】精選3家京都飯店推薦！交通購物都便利！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.6
  • 交通：從四条站、烏丸禦池站步行約5分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$4,000元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、三人房(加床)、四人房(加床)
  • 親子同住：0至3歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

這間是帶孩子來京都自由行住到最喜歡的飯店，地點超棒，離京都地鐵烏丸四條站只要約五分鐘，走路就能前往四條百貨街、錦市場、新京極商店街等景點鬧區，飯店走漂亮有質感的風格，免費供應甜點麵包、咖啡洋酒，宵夜茶泡飯⋯等，整體還真的沒啥缺點，很值得推薦唷～

圖文：【京都住宿】京都四條新町穎特飯店

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