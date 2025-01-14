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日本【京都車站住宿】3家京都車站飯店推薦，出站就到！

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2025-01-14 18:09:00 文字：marktrip
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marktrip

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京都自由行要住哪裡呢？說到京都住宿很多人喜歡住在京都車站周邊，交通方便是最大優點，而且車站附近就很好逛好買也是一大優勢。這篇來分享3家位於京都車站走路五分鐘以內的飯店給大家。

日本【京都車站住宿】3家京都車站飯店推薦，出站就到！

京都七條安住睦世酒店(新開幕)

日本【京都車站住宿】3家京都車站飯店推薦，出站就到！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9
  • 交通：京都車站步行約6分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$2,500元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

京都七條安住睦世酒是京都車站附近的新飯店，沉穩日式風格，房間乾淨舒適，燈光、桌子和沙發都很好，只是早餐比較簡單。雖然大浴場不是真的溫泉，但在公共空間還有榻榻米和免費冰棒，泡澡後可以休息超貼心。

京都車站美居酒店(新開幕)

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分8.4
  • 交通：京都車站步行約8分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季NT$4,900元
  • 查詢空房：｜

是新開幕的時尚酒店，裝潢漂亮價格也不貴，再加上離京都車站不遠，還有到四条和清水寺的巴士站交通蠻方便。早餐種類多味道也好吃，室內裝潢雅緻乾淨有品位，營造出非常舒適的空間，就像置身於藝術畫廊，而且部分房型可看到京都塔。

京都格蘭比亞酒店

日本【京都車站住宿】3家京都車站飯店推薦，出站就到！

  • 評價：綜合評分9；地點評分9.6
  • 交通：京都車站共構(在車站樓上)
  • 參考價格：雙人房淡季NT$5,500元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

就在京都車站樓上，從車站大廳搭手扶梯就能抵達，隔壁是伊勢丹百貨，不管是用餐、購物或搭車都非常方便。飯店裝潢高雅，房間也很寬敞漂亮，且飯店有游泳池(不過須額外付費1000日圓)。

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