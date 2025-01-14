溪頭住宿推薦住哪裡？杉林溪住宿哪幾間比較讚？杉林溪住宿＆溪頭住宿推薦完成囉！
位於南投鹿谷的杉林溪和溪頭是很多人熱愛的高山景點，週末假日上來享受芬多精非常舒服。以住宿選擇來說，溪頭飯店民宿數量算多，但杉林溪就只有一家杉林溪大飯店，沒訂到的話可以選擇住在溪頭、小半天或南投竹山的飯店民宿，隔天再上山去玩，這篇杉林溪住宿＆溪頭住宿推薦就幫大家精選3間交通距離還能接受，推薦高評價的旅宿，旅人們趕緊收藏唷～
妖怪村主題飯店
- 評價：綜合評分7.8；地點評分8.6
- 交通：位於溪頭自然園區，離杉林溪約30分鐘
- 參考價格：雙人房$2,467元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
這座位於溪頭森林遊樂區旁的妖怪村主題飯店就是妖怪村的推手，透過努力與創意的發想，讓這個差點沒落的南投景點重新夯起來。最特別是飯店打造一座座造型不同的小木屋，加上兩旁高聳林木超有童話世界村落的感覺。
溪頭盛軒森林會館
- 評價：綜合評分8.5；地點評分8.6
- 交通：位於溪頭森林遊樂區，離杉林溪車程約30分鐘
- 參考價格：雙人房2,070元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
溪頭盛軒森林會館地點超讚散步就可以到妖怪村商店街，是玩溪頭森林遊樂區及杉林溪森林遊樂區很好的住宿地點。環境整潔優雅，設有免費私人停車場，房間寬敞舒適，景觀房還可以看一大片的樹海山景，早餐現點現做選擇多樣很推薦。
荳田町
- 評價：綜合評分9.5；地點評分9.3
- 交通：離溪頭遊樂區車程10分鐘；杉林溪45分鐘
- 參考價格：雙人房NT$ 2,800元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
荳田町民宿全室木地板，佈置得極爲雅緻非常乾淨，老闆與老闆娘很熱情，手做的早餐非常好吃，甜點茶豆漿手沖咖啡都不馬虎，老闆還會幫忙帶小朋友去抓蝴蝶跟蜥蜴還有摘木瓜，孩子們玩得不亦樂乎，隔天可以從民宿前往溪頭或杉林溪等高山景點玩，相當舒壓。
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