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日本【京都河原町住宿】3家京都四條河原町飯店，好評價首選！

2025年菜外帶
2025-01-14 18:12:00 文字：marktrip
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marktrip

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河原町是京都自由行很熱門的住宿地點，像是必逛的錦市場新京極、四條名店街、大丸百貨等伴手禮藥妝購物區都在這裡，交通方便美食餐廳多，要前往清水寺、鴨川、祗園白川等京都景點玩耍都很便利。

日本【京都河原町住宿】3家京都四條河原町飯店，好評價首選！

東急Stay京都新京極通

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.7
  • 交通：阪急京都線「京都河原町」走路1分鐘
  • 價位參考：雙人房NT$5,400元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房、三人房
  • 親子同住：五歲以下兒童不加床可免費與大人同住

位於河原町站9號出口，地理位置極佳，而且走出飯店就是新京極購物街，離高島屋百貨也很近。大廳提供各種自助飲品、生活護膚用品可以自取相當貼心。房間大且舒服，還有小廚房、微波爐、洗脫烘的洗衣機，設備非常齊全又方便。

京都四條里士滿高級酒店

日本【京都河原町住宿】3家京都四條河原町飯店，好評價首選！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分7.5
  • 交通：四條烏丸站走路7分鐘
  • 價位參考：雙人房NT$3,600元
  • 查詢空房：｜Booking訂房
  • 房型：雙人房(一大床/兩單床)、四人房
  • 親子同住： 0至2歲免費加嬰兒床；3至12歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

這間京都新開幕的里士滿高級酒店，一樓有LIFE超市，採買很方便，大廳充滿濃濃日式庭院風格，並提供多種免費飲品、面膜、生活備品。房間乾淨寬敞，設備很新，京都風味的早餐種類很多，位置雖然離地鐵站有點遠，但是整體來說非常不錯的京都飯店！

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京都烏丸六角光芒酒店

日本【京都河原町住宿】3家京都四條河原町飯店，好評價首選！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分8.7
  • 交通：從烏丸禦池站步行約3分鐘
  • 價位參考：雙人房NT$3,700元
  • 查詢空房：｜
  • 房型：雙人房、三人房(沙發床)
  • 親子同住：5歲以下兒童不加床可免費與大人同住

光芒飯店系列在京都的新據點，滿滿京都氛圍的Candeo新飯店尤其飯店入口和正面的町屋相當漂亮，現代與歷史的結合非常精緻。房間舒適又漂亮，還有提供町屋休息室和大浴場桑拿，可以好好放鬆一下。

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