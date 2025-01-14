精選的3間彰化住宿推薦懶人包完成囉！
最近彰化景點越來多越好玩，就有讀者問說彰化兩天要住哪裡呢？又有哪些好評價，值得推薦的彰化飯店和彰化民宿呢？這篇精選最夯彰化住宿(鹿港住宿/員林住宿/彰化市住宿/田中住宿)，還有彰化住宿地圖給大家參考。
鹿港澄悅商旅
- 評價：綜合評分8.3；地點評分8.2
- 交通：有停車場 離鹿港老街3分鐘車程
- 參考價格：平日雙人房約2,188元
- 查詢空房：Agoda隱藏優惠｜
彰化鹿港開幕不久的鹿港澄悅商旅，走路15分鐘可到天后宮與鹿港老街，頂樓很舒服，房間設備齊全空間中等，隔音略差；不過早餐有麵線糊、麵茶等鹿港特色小吃，且中式與西式都有誠意十足，整體我覺得性價比不錯。
彰化住宿－鹿港澄悅商旅
地址：彰化縣鹿港鎮中正路510巷1號
電話：04-778 1313
官網：www.joy-inn.com.tw
鹿港永樂酒店
鹿港永樂酒店位於龍山寺旁邊，離彰化鹿港老街及著名景點都很近，附近有專用停車場。24小時咖啡點心供應，早餐還有阿振肉包、鼎泰興⋯等店家的知名美食可以吃相當貼心，房間寬敞色調柔和，推薦想要好好放鬆，悠閒走鹿港老街的朋友入住。
彰化住宿－鹿港永樂酒店
地址：彰化縣鹿港鎮三民路152號
電話：04-776 2999
官網：www.unionhouse.com.tw
康橋商旅－彰化員林館
康橋商旅評價普遍都很好，而彰化員林館也是相當貼心，停車方便還有24小時零食飲料吧，且供應熱食到晚上10點半，這個價位搭配宵夜跟美味早餐太讚了！飯店設施看的出歷史，但房間寬敞整潔無菸味，整體是CP值很好的彰化員林住宿。
彰化住宿－康橋商旅彰化員林館
地址：彰化縣員林市靜修路10號
電話：04-838 1866
官網：www.kindness-hotel.com.tw
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