這篇「京都親子住宿推薦懶人包」主要是以小孩不佔床可以免費同住、交通便利或是房內有小廚房等原則去推薦，都是曾經住過，或是在各大訂房網中家庭評價很高的京都親子住宿地點，共有3家京都親子友善飯店給大家參考。

京都站前大和ROYNET飯店

與JR京都站有地下連通道，大約走4分鐘即可抵達，交通非常方便。飯店裝潢以京都和服文化為主題，利用華麗的西陣織作為基調，房間乾淨舒適，價格也不貴，早餐採用半自助式，可選主廚特製的日式、西式、越南經典菜餚。

京都站前三井花園飯店

三井花園系列是我的最愛，這間服務人員態度非常好，房間隔音好又乾淨，非常舒適。B1提供免費飲料、小餅乾到午夜12點，而且早餐日式和西式都好吃，是值得大力推薦的唷～

京都千酒店

評價：綜合評分9.3；地點評分9.4

交通：離京都車站2分鐘

✔0至2歲免費加嬰兒床；2至6歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

✔ 有提供4人房

✔ 有提供4人房 價位參考：雙人房淡季NT$4,678元

查詢空房：｜Booking訂房

這間剛開幕的離京都站走路約2~3分鐘，大廳走和風時尚超氣派，處處都有藝術品展示，設備新穎服務親切。房間設計也很美，還使用iPad來控制室內燈光及空調感覺先進，特別的是衞浴備品是飯店的自有品牌，不管是Google或訂房網都有相當高評價。

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