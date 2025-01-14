京都是日本旅遊大熱門地點，尤其是11~12月京都賞楓季；3~4京都櫻花季都讓人心癢想衝，想找便宜又評價好的京都住宿選擇相對較少，所以也就更勤快地在做飯店比價，這裡來分享3間相對便宜京都住宿飯店給大家參考。

京都腔調住宿飯店

有別於一般的旅館飯店，櫃台旁的書牆可免費閱覽，整體非常有文青氣息。B1有鍋碗瓢盆配備齊全的公共廚房可以自行煮東西。房間乾淨舒適，各層樓電梯口提供毛巾、牙刷、面紙、睡袍自由拿取。

REF京都八條口Vessel酒店

評價：綜合評分8；地點評分8.4

交通：京都車站八條口走路三分鐘

17歲以下同床兒童入住免費(每床一位）

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,552元

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是一家小而美的商務酒店，喜歡大廳和早餐餐廳明亮自然的氛圍，提供迎賓飲料、免費冰塊、微波爐、洗衣房等設施一應俱全。房間不大簡單而精巧，以白色為主蠻漂亮，自助早餐的味噌湯和小菜很好吃。

京都河原町五條阿曼尼克酒店

評價：綜合評分8.6；地點評分8.1

交通：地點接近五条駅，河原町五條巴士站前

0至12歲(含)兒童，不加床可免費與大人同住

價位參考：雙人房淡季NT$ 856元

查詢空房：Agoda優惠｜Booking訂房

我自己是蠻愛住清水五條這附近，離必逛的清水寺較近，沿著鴨川散步就能到四條河原町逛街，前往京都車站也只要一站電車。而這間京都河原町五條阿曼尼克飯店是清水五條站旁很新的飯店，乾淨明亮，有提供男女裸湯，而且每天晚上有免費啤酒喝到飽，房間簡約舒適，早餐種類沒有很多，但吃飽沒問題。

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