哈，這篇來幫大家收集3間新開幕的台中新飯店、台中新住宿，喜新厭舊是人之常情，我自己就超愛住新飯店
以台中旅遊來說，最方便的住宿地點會建議選或台中車站，畢竟多數精華台中景點、台中美食都在這兩處，而一中商圈也很熱鬧，可以逛百貨吃美食逛夜市，要走訪勤美草悟道等台中景點也相對方便。
悅樂旅店–台中（2022年新開幕）
- 評價：綜合評分8.6；地點評分8
- 交通：有特約停車場 步行到台中火車站、台中客運站約5分鐘
- 參考價格：平日雙人房約 2,650元(含早餐)
- 查詢空房：｜Booking訂房｜
新開幕環保旅店（備品只提供牙刷/牙膏），位置靠近台中火車站，交通方便，外觀低調內裝繽紛，將舊建築注入全新靈魂。提供雙人、親子、背包客房型，B2享樂空間很舒適，有共享廚房、24Ｈ的咖啡機、無限量免費爆米花、免費泡麵宵夜，美中不足就是早餐略顯簡單！
台中豐邑MOXY酒店
- 評價：綜合評分8.4；地點評分8.4
- 交通：有停車場 台中捷運 豐樂公園站 附近
- 參考價格：平日雙人房約 2,727元(含早餐)
- 查詢空房：｜Booking訂房
萬豪酒店集團旗下新品牌，平價潮牌飯店，距離台中高鐵站不塞車僅十分鐘左右車程，頂樓半露天酒吧氣氛不錯，晚上點上桃紅色燈光，時尚潮流感就出來了。此外大廳、健身房、樓中樓的閱讀空間，到處都有美式的輕鬆感，讓人感到友善舒適。房間不大但設施很新、也乾淨，房間內以玻璃瓶罐取代瓶裝水，可至茶水間裝取一般水或氣泡水喔！
臺中逢甲智選假日飯店
- 評價：綜合評分9.1；地點評分9.4
- 交通：有停車場 距離逢甲夜市 800 公尺
- 參考價格：平日雙人房約 3,234元(含早餐)
- 查詢空房：｜Booking訂房
離逢甲夜市（逢甲大學）不遠，走路10分內會到。現代風格的設計，房間不大，但其實還蠻明亮整潔又精緻的，提供軟/硬枕頭供選擇，房間備品亦完善，嬰兒床、消毒鍋、澡盆也準備得很齊全。早餐簡單，但精緻好吃，櫃台及餐廳的服務人員都很客氣，飯店有地下停車場非常方便。
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