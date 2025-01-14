京都的天橋立、伊根舟屋是京都很夯的旅遊景點，有計劃過夜，建議大家可以找宮津住宿、，有不少飯店民宿、溫泉旅館絕對是最方便的首選。這篇精選3家京都天橋立住宿、天橋立溫泉飯店、民宿給大家參考

天橋立萬楓酒店

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.0/10.0

價位：雙人房約NT$3,800

交通：JR宮津站走路約10分鐘

查詢空房：｜

是萬豪酒店集團在天橋立的新飯店，地點在天橋立附近的宮津市，離天橋立開車約五分鐘，從大阪京都過來搭高速巴士就直接在飯店門口下車。2020年才剛剛開幕硬體新穎，房間也很漂亮舒適，雖說飯店沒有提供早餐，但服務人員很親切的幫我們介紹周邊好吃的餐廳。

文珠莊飯店

喜歡享受日本溫泉的話，推薦這間，地點離JR天橋立站只要走路5分鐘，有日式客房、天然溫泉浴池，預約一泊二食晚餐早餐都豐盛好吃，服務人員的態度非常親切貼心，整體環境優雅景色優美，是很棒的天橋立溫泉飯店唷。

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對橋樓飯店

對橋樓飯店(Taikyourou Hotel)離天橋立站、智恩寺和天橋立溫泉皆約走路五分鐘，有提供前往車站的免費接駁服務。飯店是傳統日式溫泉旅店風格，辦理入住時會送上熱毛巾及迎賓點心，房間視野非常的棒，還可以看到旋轉橋，除了館內的溫泉之外，住客還能到隔壁文珠莊的大澡堂泡湯。

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