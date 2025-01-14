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日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

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2025-01-14 18:25:00 文字：marktrip
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marktrip

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京都櫻花是日本春天的重頭戲，盛開時整個京都就像被櫻花覆蓋美不勝收，每年吸引超級多遊客前往京都賞櫻，這篇來分享最受歡迎、必去的三個京都櫻花景點給大家。

日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

哲學之道

日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

大約從永觀堂一直到銀閣寺之間的琵琶湖疏水道，因為日本哲學家西田幾太郎，常在這散步而有了「哲學之道」這麼詩情畫意的名稱，水道兩旁種滿了約300株關雪櫻，而且這裡好像常是每年京都櫻花最先開的景點，滿開時超浪漫，加上小橋流水共同組成一幅絕美的風景。

✓圖文：【京都賞櫻】哲學之道，小橋流水櫻花滿開

地址：京都市左京區銀閣寺前
交通：203、204到北高白校前；5、17、100銀閣寺道前；京都地鐵東西線蹴上駅

京都賞櫻景點：蹴上鐵道

日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

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蹴上鐵道（或叫蹴上傾斜鐵道）是不會被錯過的京都賞櫻景點，舊鐵橋與櫻花結合出別處不容易看到的畫面，再加上交通方便，只要搭京都地鐵東西線抵達《蹴上站》，出站就算抵達，還可以從這裡一路往南禪寺、哲學之道逛去，沿途很多都是京都古色古香的建築與街道，很漂亮。

但也因為實在太過方便，想拍人少的畫面可能得搭最早的一班地鐵或是公車才行，像我們睡飽吃飽才過來，當然就是整個人潮滿出來的模樣，但不管怎樣，充滿人氣也是不同的感覺啦～

✓圖文：【京都賞櫻】蹴上傾斜鐵道櫻花

交通：地下鐵東西線《蹴上站》1號出口
參觀費用：無

背割堤櫻花

日本【京都櫻花】3個日本京都賞櫻必去景點推薦！

背割堤位於京都府八幡市，桂川、宇治川與木津川三河匯流處的堤防種植約1.4公里長的櫻花道，櫻花盛開花海與河川交織成一幅壯麗景致。漫步其間不但能感受如粉色雲海般的浪漫氛圍，還能同時欣賞川岸的清麗風光，是在京都春天賞櫻的絕佳去處。

交通：京阪本線「石清水八幡宮」走路約15分鐘
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