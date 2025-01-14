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【台中住宿推薦】網友最愛3家台中飯店精選

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2025-01-14 18:26:00 文字：marktrip
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marktrip

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全新高CP值的3間台中住宿推薦清單完成囉！

來台中旅遊規劃台中住宿＆台中飯店最熱門地點就是逢甲夜市住宿、台中車站住宿草悟道住宿、一中商圈住宿，最多好玩台中景點和美食都在這裡，搭配公車或自行車就能輕鬆地玩耍。

這篇台中住宿民宿推薦攻略精選3家自己住過，或網路人氣大推薦的＆台中飯店旅館，每家都具有年輕設計風格，也是交通方便質感好的住宿地點，規劃台中旅遊快點筆記吧！GO~

悅樂旅店－台中（2022年新開幕）

【台中住宿推薦】網友最愛3家台中飯店精選

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8
  • 交通：特約停車 台中車站、客運站5分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 2,650元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

2022全新開幕的悅樂旅店台中(OLAH Poshtel)是遠雄旗下的旅店品牌，主打年輕、平價的青年旅館，在訂房網有9.0的好評價，位置鄰近台中火車站。

有規劃雙人房、家庭房、青年旅館床位等房型，適合不同組合的旅人入住，還提供免費宵夜泡麵、爆米花和茶飲，也有免費特約停車場，再加上房價相對便宜，是家蠻貼心的台中平價住宿選擇。

✅圖文介紹：【台中住宿】悅樂旅店台中(評價9.0)

台中鳳凰酒店

【台中住宿推薦】網友最愛3家台中飯店精選

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.9
  • 交通：有停車場 門口有公車站牌
  • 參考價格：平日雙人房約2,800元(含早餐)
  • 查詢空房：｜訂房

這間剛開幕的台中鳳凰酒店(Phoenix Hotel Taichung)旁邊就是柳川水岸步道，離台中火車站、一中街夜市、宮原眼科等景點地標也蠻近，環境新穎空間超大，規劃有親子遊戲區和健身房等設施，而且台中鳳凰酒店早餐更讓人吃過都說讚，說是全台最強飯店早餐前幾名也不誇張。

✅圖文介紹：【台中住宿】台中鳳凰酒店(評價8.8)

想窩11餐旅館

【台中住宿推薦】網友最愛3家台中飯店精選

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分8.5
  • 交通：有停車場 位於沙鹿區
  • 參考價格：平日雙人房約3,600元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間想窩11餐旅館是最近超夯的台中親子住宿，開幕不久就在Google有數千則評價且幾乎沒什麼負評，趁著來台中玩的機會，來實際住住看才知道人家會紅不是沒原因的，想窩11餐旅館寬闊的戶外草皮、室內親子遊戲場，還有可愛的溜滑梯房型，內外佈置都相當貼近有學齡前小朋友的親子族群，說是近期中部最佳親子住宿選擇也不誇張。

✅圖文介紹：【台中住宿】想窩11餐旅館(評價9.0)

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