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日本【奈良自由行】3個奈良必玩景點推薦！不去沒來過！

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2025-01-14 18:27:00 文字：marktrip
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marktrip

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奈良離京都和大阪都很近，搭個電車來玩很方便，區域內有很多的奈良旅遊景點可以攻略，豐富程度玩上2~3天沒問題，這篇文章來推薦幾個熱門景點行程給大家參考。

日本【奈良自由行】3個奈良必玩景點推薦！不去沒來過！

奈良公園餵小鹿

遠近馳名的奈良公園小鹿，是很多人來奈良旅遊的主要目標，走到公園附近就會看到好幾個在賣鹿仙貝的攤販，可以買鹿餅乾來和小鹿互動。記得唷！在奈良只能用鹿仙貝來餵食小鹿，千萬別拿其他食物來給牠們吃。

日本【奈良自由行】3個奈良必玩景點推薦！不去沒來過！

然後奈良小鹿真的是超現實，妳手上沒鹿餅乾的時候感覺牠們溫馴可愛，而且根本不想搭理我們；但只要手上一有有鹿餅乾，大鹿小鹿都會馬上圍過來，會舔人家屁股，還會自己亂摸口袋，記得要有被小鹿非禮的心理準備唷

東大寺

東大寺是華嚴宗大本山，距今有1,200餘年歷史，是目前全世界最大的木造建築，外觀依循著古中國唐代建築樣式，非常有特色，1998年作為「古都奈良的文化財」的一部分被列為世界文化遺產。走過寫著大華嚴寺的巨大南門之後，可以從鏡池往中門和大佛殿(金堂)的方向看很漂亮。

日本【奈良自由行】3個奈良必玩景點推薦！不去沒來過！

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正殿的供奉的是全世界最大的青銅佛像，無比莊嚴。不妨雙手合十，誠心祈求旅途平安

奈良旅遊景點：春日大社

日本【奈良自由行】3個奈良必玩景點推薦！不去沒來過！

離開東大寺繼續來去另一個奈良重要景點「春日大社」吧！

春日大社建於西元710年的奈良時代，至今已有超過1300年歷史，在1998年和東大寺一起列入世界文化遺產，鮮明的紅白色建築與古樸且長滿翠綠青苔的石燈，組成引人入勝的畫面。

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