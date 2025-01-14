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【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

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2025-01-14 20:24:00 文字：marktrip
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marktrip

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到台中旅遊正夯，陸續很多網友來問有哪些平價高CP的台中便宜住宿推薦呢？也有想要找優質台中便宜飯店、台中青年旅館台中背包客棧的朋友，這篇就把口袋名單中的台中便宜住宿整理給大家參考，都是網路上台中高人氣旅店，一人每晚價位都控制在300~800元左右，而且選在台中火車站、一中街商圈、勤美草悟道和東海夜市等熱門地標周邊，省下住宿費就有更多預算到其他台中景點、台中夜市吃喝玩樂超棒。

【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

誠星青年旅館

【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.6
  • 交通：收費停車場 300元/日
  • 位在綠園道誠品店頂樓15樓
  • 參考價格：平日單人房約 648元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房 

地點好，樓下就是勤美誠品百貨公司，步行10分鐘可達審計新村。直接搭電梯到15樓，視野極佳，一進入口就要換室內拖鞋，公共區域很乾淨舒適，景觀優美、空間設計都是一流，環境氛圍好。房間內部裝潢簡約，早餐簡單美味，不限量、配置營養健康。

漂鳥草悟道

【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.3
  • 交通：離草悟道、審計新村都很近
  • 參考價格：平日單人房約 580元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房 ｜

推薦原因：台中設計感十足的漂鳥草悟道，是 薰衣草森林旗下的青旅，離勤美綠園道及審計新村等台中旅遊景點很近，地點位置絕佳。空間寬敞明亮，交誼廳很大，衛浴設備有乾濕分離，有附上毛巾衣架，住房樓層沒有飲水機要搭電梯到公共樓層才有，自助早餐普普，整體上CP值不錯！

路得行旅國際青年旅館台中站前館

【台中便宜住宿推薦】3家台中便宜飯店/青年旅館/背包客棧平價推薦

  • 評價：綜合評分9.4；地點評分9.8
  • 交通：收費停車場
  • 台中車站對面
  • 參考價格：平日單人房約 747元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房 ｜

推薦原因：2019年新開幕不久的台中青旅，地點就在台中車站對面，位置超讚！整個設計都走簡約文青風，設施乾淨漂亮，用的都是無印良品的家具，且公共空間很溫馨。房內床位空間大，有稍微挑高，對於身高高的人入住會覺得很舒適。

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