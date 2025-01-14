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【台中民宿推薦】3家台中車站、逢甲夜市、一中街民宿便宜首選

2025年菜外帶
2025-01-14 20:30:00 文字：marktrip
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marktrip

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最高CP值的3間台中民宿推薦清單完成囉！一般規劃台中旅遊景點，找台中民宿、台中青年旅館、台中親子民宿時最熱門的地點就是台中車站、逢甲夜市和一中商圈的民宿，因為最多推薦的台中景點和美食都在這裡，搭配公車或自行車就能輕鬆地玩耍。

【台中民宿推薦】3家台中車站、逢甲夜市、一中街民宿便宜首選

二八樹巷旅宿

【台中民宿推薦】3家台中車站、逢甲夜市、一中街民宿便宜首選

二八樹巷旅宿
價位參考：雙人$2,168元
服務：行李寄放、停車場、無障礙設施

★｜Booking訂房

房間設計超美，整體乾淨新穎且設備也很齊全，而且即使離逢甲夜市不遠，環境依舊很安靜，整體很值得再次入住的一間台中民宿旅店。

過來旅店 P&F Hotel

【台中民宿推薦】3家台中車站、逢甲夜市、一中街民宿便宜首選

過來旅店 P&F Hotel
價位參考：雙人$1,880元
服務：行李寄放、免費早餐、停車場

★｜Booking訂房

過來旅店很靠近台中火車站，環境清幽裝潢很有文青感，喜歡拍照的話住在這裡也會開心，有提供免費早餐，服務也好。

薇米商旅

【台中民宿推薦】3家台中車站、逢甲夜市、一中街民宿便宜首選

薇米商旅
價位參考：雙人$1,280元
服務：行李寄放、免費早餐、停車場(付費)、無障礙設施

★｜Booking訂房

薇米商旅位置靠近台中火車站，旁邊還有台灣好行的站點，可以搭南投客運到日月潭，以"旅程"做為主要設計概念，全館客房樓層，都是以不同的交通工具延伸，希望讓客人除了在台中的實體旅行之外，更能在館內，透過每次入住不同交通工具的樓層中，感受到更多的旅遊樂趣。

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