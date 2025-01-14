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【台中泳池住宿】精選3家台中無邊際泳池、三溫暖或溫泉設施飯店推薦

2025年菜外帶
2025-01-14 20:37:00 文字：marktrip
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marktrip

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台中泳池住宿推薦來囉！

想找有度假感的台中泳池飯店哪間評價很好呢？有哪幾間台中無邊際泳池飯店、台中溫泉度假村值得推薦呢？這篇就把精選後的口袋名單分享給大家，不但設施豐富，有戶外溫水游泳池、無邊際泳池，各種水療設施更是一應俱全，超適合情侶、夫妻、親子、好朋友一起來台中放鬆度假，讓安排台中旅遊行程更easy~

台中逢甲星享道酒店

【台中泳池住宿】精選3家台中無邊際泳池、三溫暖或溫泉設施飯店推薦

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分9.3
  • 交通：有停車場 距離逢甲夜市步行僅 5 分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 3,480元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

台中逢甲星享道酒店是放鬆的好地方，地點在逢甲夜市附近，購物逛街相當便利，有中台灣唯一空中星空泳池酒吧，8樓還有泡腳池和美麗的夜景。房間雖然空間不大但很舒適，並貼心提供免費飲料零食，浴室乾濕分離有浴缸，櫃檯人員很親切，停車空間寬敞很棒！

台中順天環匯酒店

【台中泳池住宿】精選3家台中無邊際泳池、三溫暖或溫泉設施飯店推薦

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.6
  • 交通：有停車場 在中港交流道旁
  • 參考價格：平日雙人房約 4,050元(含早餐)
  • 查詢空房：Agoda優惠Booking訂房

台中順天環匯酒店交通很方便，離新開台中一蘭拉麵很近。房間質感好硬體設備非常新穎又舒適，頂樓無邊際泳池景色很美，可一覽台中市美麗的天際線，旁邊還有烤箱和蒸氣室。公寓式房型有微波爐、電磁爐和洗衣機，缺點是房間隔音稍微欠佳，早餐選擇不多但都滿好吃的。

台中順天環匯酒店
地址：台中市西屯區台灣大道三段818號
電話：04-2706 1688
官網：www.the-huan.com

福容大飯店 麗寶樂園

【台中泳池住宿】精選3家台中無邊際泳池、三溫暖或溫泉設施飯店推薦

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.7
  • 交通：停車場 近麗寶樂園麗寶Outlet Mall、馬拉灣水上樂園
  • 參考價格：平日雙人房約 6,270元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房
    麗寶樂園門票： 、

位於麗寶樂園麗寶Outlet Mall旁邊，可以直通玩樂園和Outlet 逛街購物吃飯，好玩又方便！兒童遊戲設施多，也有手作活動可以自費參加，戶外游泳池有成人池、兒童戲水池、水療池及傘瀑池等。飯店設備已稍顯老舊，整體表現中規中矩，優勢是樂園就在旁邊，可好好休息！

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