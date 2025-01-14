文青設計風當道，台中也有好多極具特色的住宿飯店唷！

為了讓大家在可以拍到美美的照片與留下滿滿回憶，這些台中住宿飯店也都挖空心思在搞創意，除了前陣子很夯的逢甲機器人旅店，這篇「台中設計住宿精選」更收集了3間很厲害的台中設計住宿、台中文青旅店，各種潛水主題、岩洞風格、哈利波特電影場景⋯什麼都不奇怪，有些從開幕就滿滿話題，直接成了網路熱門台中IG打卡旅店，一樣愛嚐鮮的妳別錯過囉～

鳥人創意旅店 (Birdman Motel)

▲鳥人創意旅店

價位參考：雙人房淡季NT$ 2,761元起 (早餐免費)

✅停車場(免費)

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台中新開幕主題旅館，超級有創意，且有點像是汽車旅館的概念，每個房間都有專屬車庫、專屬空間，房型各具特色，像是地下酒窖、岩洞主題、沙漠風格、夜晚觀星⋯等，在台灣就能感受到異國風情囉！

潛立方旅館 (Divecube Hotel)

▲潛立方旅館：｜Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,750元起 (早餐免費)

✅停車場(免費)

這間潛立方旅館從開幕就是充滿話題性的台中住宿，是亞洲第一間具有潛水場地的特色飯店，館內設計別出心裁，結合城市潛水概念，以沈船為設計主題把整個深潛池搬進室內，能根據個人喜好選擇自由潛水或是水肺潛水，對於初學者來說室內的場域心理負擔更輕鬆。房間設備很簡單，櫃檯服務好也有門禁管制。

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植光花園飯店 (SOF Hotel)

▲植光花園飯店

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,456元起

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這也是間從外觀就讓人驚喜的台中住宿旅店，斑駁外牆，走進裡面又是很現代化的飯店，還使用許多植物來佈置，新舊融合的味道，這種反差感相當特別，非常適合喜歡拍美照的女孩兒們結伴入住。

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