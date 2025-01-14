台中車站住宿、台中火車站青年旅館推薦清單完成囉！

很多網友看完我整理的台中景點攻略之後，就來問說如果沒有開車的話要住哪裡好呢？我通常都是建議住在台中火車站附近是最推薦的方式，周邊就有不少熱門的台中景點和美食可以攻略。

那台中車站附近有哪些優質的台中飯店呢？有沒有台中車站青年旅館推薦呢？這篇「台中火車站住宿推薦懶人包」就幫大家整理了共3間台中車站住宿飯店、台中車站青年旅館，都是網路上大獲好評的人氣之選，便宜實惠，妳還在煩惱台中要住哪裡嗎？照著訂就對啦

路得行旅國際青年旅館台中站前館

評價：綜合評分9.4；地點評分9.8

交通：收費停車場 台中車站對面

參考價格：平日雙人房約 747元(含早餐)

查詢空房：｜Booking訂房

推薦原因：開幕不久的台中青旅，地點在台中車站對面，位置超讚！設計走簡約文青風，設施乾淨漂亮，用的都是無印良品的家具，且公共空間很溫馨。房內床位空間大，有稍微挑高，對於身高高的人入住會覺得很舒適。

寶島53行館

評價：綜合評分8.7；地點評分9.2

交通：停車場 在宮原眼科對面

參考價格：平日雙人房約 1,425元(含早餐)

親子住宿：1位未滿7歲兒童可免費同住

查詢空房：｜Booking訂房

在宮原眼科對面，距離台中火車站約 2 分鐘步程，戶外停車場好停，很方便。除了健身房，還有免費的自助洗衣機跟烘乾機。客房整潔乾淨，床很舒適，陳設簡約大方，不但有免治馬桶，還可提供兒童備品（嬰兒床、澡盆），雖然早餐樣式不算多，但是用餐環境整潔，食材不錯。

田中央旅店

台中火車站附近文青風旅店，裝潢很有特色，地點非常便利，附近有停車場及停車格，走路5分鐘抵達台中火車站，10分鐘可以到忠孝夜市！房間不大但設施俱全，設有免治馬桶，使用茶籽堂沐浴用品。自助式早餐有不少在地特色美食，超讚！

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