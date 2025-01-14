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【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！

2025年菜外帶
2025-01-14 20:51:00 文字：marktrip
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marktrip

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台中一中住宿推薦哪幾間？台中一中優質青年旅館怎麼選？

一中街商圈是台中逛街購物的熱門地點，周圍包含一中街夜市、中友百貨、育才北路、三民路等地點各具特色超好逛，在台中地位等同於東京澁谷、首爾明洞或台北西門町。也因為來這裡玩的多以年輕朋友居多，所以台中一中商圈住宿也大多走便宜平價路線，這篇就幫大家收集了3間台中一中住宿飯店和青年旅館，是來台中旅遊時很棒的住宿地點唷！

【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！

一中漫走民宿旅店

【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！ 【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.3
  • 交通：距離一中街步行5分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 1,530元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦原因：一中漫走民宿旅店離一中商圈很近，外面搭公車也方便，房間簡單舒適整潔，該有的盥洗用品、毛巾都有，退房還可以暫時寄放行李覺得很棒。缺點是隔音不太好，淺眠的人可能要準備一下耳塞會更舒適。

來來商旅

【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！ 【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.5
  • 交通：有停車場 位於一中商圈
  • 參考價格：平日雙人房約 2,750元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

推薦原因：網路評價超高！地點很好且房間大，還有提供免費停車場，親子旅遊可以請飯店準備澡盆、消毒鍋、嬰兒床等設施，飯店服務也很好，大廳提供免費飲料和點心，是我自己最推薦的台中一中商圈住宿No.1，很棒

久窩行旅一中館

【台中一中商圈住宿】3間一中商圈飯店青年旅館清單！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.4
  • 交通：有停車場100元/日 位於一中商圈
  • 參考價格：平日雙人房約 1,680元
  • 查詢空房：｜Booking訂房

地點就在墊腳石上面，下樓就是一中街夜市，巷口就有公車站(國立臺中科技大學站)，附近還有停車場，交通便利。大樓稍舊，但房間設計超用心，大片窗採光良好，服務人員態度親切，整體很舒適。

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