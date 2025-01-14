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【台中麗寶樂園住宿推薦】精選3家麗寶樂園、麗寶Outlet周邊飯店與質感民宿

2025年菜外帶
2025-01-14 20:54:00 文字：marktrip
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marktrip

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台中麗寶樂園住宿推薦完成囉！

麗寶樂園的探索樂園、馬拉灣水上樂園是台灣中部超人氣主題樂園，麗寶OUTLET一期二期也很好逛。有粉絲問說到麗寶樂園、麗寶OUTLET玩，除了福容大飯店－麗寶樂園之外還可以住哪裡？這篇幫大家精選3家台中麗寶樂園周邊的飯店、親子民宿，訂好房間玩累了、血拼累了可以快速回飯店休息，不用老遠回台中市區超讚。

【台中麗寶樂園住宿推薦】精選3家麗寶樂園、麗寶Outlet周邊飯店與質感民宿

麗寶賽車主題旅店

【台中麗寶樂園住宿推薦】精選3家麗寶樂園、麗寶Outlet周邊飯店與質感民宿

  • 評價：綜合評分8.0；地點評分8.1
  • 交通：有停車場 距離麗寶樂園 400 公尺
  • 參考價格：平日四人房約4,619元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

麗寶賽車主題旅店是2021年新開幕飯店，面對麗寶賽車場，整個賽道盡收眼底，房外的賽道風景就算不戰也熱血(查詢最新賽事行事曆)，前往麗寶樂園麗寶Outlet都很近，工業風裝潢乾淨簡潔，備品質感也不錯，只是房內沒有冰箱這點蠻妙的，整體網路評價兩極。

法格斯-石光

  • 評價：綜合評分9.6；地點評分8.9
  • 交通：有停車場 距離麗寶樂園車程3分鐘
  • 參考價格：平日四人房約7,800元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

法格斯-石光是麗寶樂園附近評價很好的民宿，千坪空間安靜舒適，整座莊園有花園、水池、哈比洞和神秘的小木屋，很像走進童話故事裡。四人房寬敞舒適，早餐由老闆娘親自料理，健康豐盛，住宿還可以免費使用自行車。

福容大飯店 麗寶樂園

【台中麗寶樂園住宿推薦】精選3家麗寶樂園、麗寶Outlet周邊飯店與質感民宿

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.7
  • 交通：停車場 麗寶樂園、馬拉灣水上樂園旁
  • 參考價格：平日四人房約 7,150元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

位於麗寶樂園麗寶Outlet Mall旁邊，可以直通玩樂園和Outlet 逛街購物吃飯，好玩又方便！兒童遊戲設施多，也有手作活動可以自費參加，戶外游泳池有成人池、兒童戲水池、水療池及傘瀑池等。飯店設備已稍顯老舊，整體表現中規中矩，優勢是樂園就在旁邊，可好好休息！

✓麗寶樂園門票： 、

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