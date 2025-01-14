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【台中住宿郊區版】新社花海、東勢林場、大雪山3間民宿推薦，賞花海螢火蟲、夢幻雲海

2025年菜外帶
2025-01-14 20:57:00 文字：marktrip
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marktrip

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精選3間台中郊區住宿推薦來囉！幫大家精選新社花海住宿、東勢林場住宿、大雪山住宿其中最實用、評價高的民宿旅店，看是要到新社賞花海、東勢林場看螢火蟲、大雪山森林遊樂區的楓葉和雲海都受用，假日上山走走訂房不踩雷。

台中的山區景點超好玩，包含熱門的新社花海薰衣草森林週邊、、谷關溫泉、等地方都是熱門戶外景點，但這些地方如果從台中市區出發相對較遠，不想一天往返的話，在附近找優質民宿住一晚也是很好的選擇。

【台中住宿郊區版】新社花海、東勢林場、大雪山3間民宿推薦，賞花海螢火蟲、夢幻雲海

台中日光溫泉會館

【台中住宿郊區版】新社花海、東勢林場、大雪山3間民宿推薦，賞花海螢火蟲、夢幻雲海

台中日光溫泉會館位於台中大坑，飯店設施很多，有露天溫泉SPA、大眾池，以及室內兒童遊戲區、玩沙池等親子活動場所，晚上還能到戶外酒吧小酌聊天超棒。不想住宿網路上也能買到便宜的台中日光溫泉SPA優惠券、雙人湯屋泡湯券唷～

緩慢尋路 香草House – 薰衣草森林

【台中住宿郊區版】新社花海、東勢林場、大雪山3間民宿推薦，賞花海螢火蟲、夢幻雲海

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分7.9
  • 交通：停車場 距離新社花海約25分車程
  • 參考價格：平日四人房約  5,850元(含早餐)
  • 查詢空房：｜Booking訂房

薰衣草森林環境優美，尤其是螢火蟲季時，可以參加螢火蟲夜間導覽，還有夢幻的夜間旋轉木馬可以坐，也可以進行閱讀或泡茶的活動，網路評價超好！房內的大小恰到好處，空間中充滿讓人放鬆的香草香氛。最特別的是早餐提供野餐籃組合，可以帶著到園區內自己喜歡的地點去吃，很棒的回憶。

統一渡假村－谷關溫泉養生會館

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谷關溫泉的統一度假村雖然是谷關比較舊的飯店，但房間夠大、溫泉設施也很豐富，適合全家大小來谷關度假時入住，而且地點也很好，從台中搭乘豐原客運，於佳保台站下車後走不到一分鐘即到達。

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