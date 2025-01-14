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【武陵農場住宿推薦】3間優質民宿飯店精選，櫻花季訂房小撇步

2025年菜外帶
2025-01-14 21:02:00 文字：marktrip
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marktrip

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武陵農場住宿攻略完成啦！最近只能在國內賞櫻賞楓，像武陵農場這樣優質的高山景點就成了大家週末假日走遊的熱門地點，卻也導致本來就很少的武陵農場住宿變得更加一房難求，尤其是武陵農場櫻花季住宿都是用搶的，五分鐘賣光光的程度。

就有粉絲問說除了武陵農場裡的飯店之外還能住哪呢？這篇「武陵農場住宿攻略」來幫大家整理3個玩武陵農場時適合的住宿地點和優質民宿，推薦北部朋友可以找宜蘭大同太平山附近民宿、中南部朋友可以考慮南投清境民宿，這樣隔天前往武陵農場只要約2~2.5小時，大幅縮短行車距離對於自家司機來說比較輕鬆。

武陵農場｜官網臉書粉絲頁
地址：台中市和平區武陵路4號
電話：04 25901350
門票：平日全票130/優待票100、假日全票160/優待票130
購票：

【武陵農場住宿推薦】3間優質民宿飯店精選，櫻花季訂房小撇步

武陵富野渡假村

【武陵農場住宿推薦】3間優質民宿飯店精選，櫻花季訂房小撇步

  • 評價：Google 4.1分
  • 交通：有停車場 遊客中心2分鐘
  • 價位參考：家庭房一泊二食約$10,560元起
  • 查空房：｜Booking官網訂房

離遊客中心最近的武陵富野渡假村是武陵農場裡最舒適住宿地點，雖然價位最高，房價包含一泊二食，房型面山景色怡人，而且飯店裡還有SPA水療設施，晚上可以好好舒緩開山路時的疲憊。

宜蘭雅廬景觀度假別墅

【武陵農場住宿推薦】3間優質民宿飯店精選，櫻花季訂房小撇步

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.2
  • 交通：有停車場  可搭17511764往武陵
  • 參考價格：平日四人房含早餐約 3,700元
  • 查詢空房：、Booking訂房

打算去太平山玩的話可以考慮這間「宜蘭雅廬景觀度假別墅」，房間整潔雅緻很浴室可以泡澡，有4-6人房可供多人入住，不過隔音沒有很好，而且早餐有點普通，算是簡單中式吃到飽。

太平山黑煙囪景觀民宿

【武陵農場住宿推薦】3間優質民宿飯店精選，櫻花季訂房小撇步

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.9
  • 交通：有停車場 可以搭17511764往武陵
  • 參考價格：平日四人房含早餐約 5,100元
  • 查詢空房：、Booking訂房 

民宿空間寬敞且風景優美，歐式古老建築風格建材講究，裝潢設計很好。房間乾淨明亮，都有陽台及座椅可以欣賞景觀，老闆娘的廚藝也很棒，PIZZA料香餅脆更是店家拿手美食，入住前記得順道預訂餐食。

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