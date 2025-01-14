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【福壽山農場住宿推薦】四個住宿區域交通路線＆優質民宿飯店熱搜！

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2025-01-14 21:19:00 文字：marktrip
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marktrip

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福壽山農場住宿攻略完成啦！福壽山農場是台灣熱門的高山景點，不管是自然、人文、觀光、花卉、生態各方面都有豐富且多樣化的景觀特色，經典的松廬楓紅更是吸引許多攝影玩家取景，再加上現在因為疫情不能出國，福壽山更是成了旅人們週末假日走遊的熱門地點。

而這篇「福壽山農場住宿攻略」來幫大家整理幾個玩福壽山農場時適合的住宿地點和優質民宿，除了直接住在福壽山農場的住宿區或露營區之外，北部朋友可以找宜蘭大同太平山附近民宿、中南部朋友可以考慮南投清境民宿，這樣隔天前往福壽山農場只要約2~2.5小時，大幅縮短行車距離對於自家司機來說比較輕鬆。

福壽山農場官網
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
電話：(04)25989202
門票：平日全票80/優待票60、假日全票100/優待票80
購票：

【福壽山農場住宿推薦】四個住宿區域交通路線＆優質民宿飯店熱搜！

福壽山農場

【福壽山農場住宿推薦】四個住宿區域交通路線＆優質民宿飯店熱搜！

  • 評價：Google 4.3分
  • 交通：有停車場 遊客中心2分鐘
  • 價位參考：四人房含早餐約$3,200元起
    價位參考：露營溫馨木屋約$2,800元起
  • 不含入場門票及停車費，請於入場時於收費站購買
  • 查空房：Booking官網訂房

住宿區：福壽山農場有蠻多種房型，雖然感覺有點舊但整理的還不錯，房內有暖氣機，風景怡人空氣清新。

露營區：有棧板營地、高架營地、蘋果帳、溫馨木屋四人通鋪等選擇，餐食/盥洗用品/棉被枕頭等要自備。

梨山賓館

【福壽山農場住宿推薦】四個住宿區域交通路線＆優質民宿飯店熱搜！

  • 評價：綜合評分7.9；地點評分8.4
  • 交通：有停車場 距離福壽山農場約15分車程
  • 參考價格：平日雙人房一泊二食約 4,400元
  • 查詢空房：、Booking訂房

梨山賓館早年是蔣公行館，古色古香中華宮廷風外觀是梨山具代表性的地標。周圍環境極為優美寧靜，環境整理用心。房間典雅舒適，早餐簡單好吃，而且地點可以說是福壽山農場周邊最熱鬧的地方，有餐廳/土產店/便利商店。

武陵富野渡假村

【福壽山農場住宿推薦】四個住宿區域交通路線＆優質民宿飯店熱搜！

  • 評價：Google 4.1分
  • 交通：有停車場 遊客中心2分鐘
  • 價位參考：家庭房一泊二食約$10,560元起
  • 查空房：｜Booking官網訂房

武陵富野渡假村在武陵農場遊客中心旁邊，可說是農場裡最舒適住宿地點，住這裡把武陵和福壽山兩大高山農場一起玩也是很可以，雖然價位最高，房價包含一泊二食，房型面山景色怡人，飯店裡還有SPA水療設施，晚上可以好好舒緩開山路時的疲憊。

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