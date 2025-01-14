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日本【奈良住宿】3家近鐵奈良、JR奈良站周邊飯店推薦

2025年菜外帶
2025-01-14 22:31:00 文字：marktrip
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marktrip

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奈良住哪裡好呢？

喜歡交通方便可找近鐵奈良站、JR奈良站周邊飯店；喜歡貼近自然那猿澤池、興福寺周邊的飯店旅館也是很棒的選擇，這裡來簡單推薦幾個熱門奈良住宿區域與精選奈良住宿、飯店給大家參考，規劃奈良自由行前趕緊收藏起來吧！

IROHA GRAND HOTEL

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.9/10.0
  • 價位：雙人房約NT$1,950
  • 交通：近鐵奈良站走路5分鐘
  • 查詢空房：、

()是2022年新開幕的，離車站走路三分鐘，門口就是小西櫻花商店街，吃喝買東西都相當便利，飯店整體裝潢現代時尚，服務與乾淨程度都很不錯，不過停車不便，附設停車場要走10分鐘，較適合搭電車來奈良玩的朋友。

AN-GRANDE Hotel 奈良

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.9/10.0
  • 價位：雙人房約NT$3,500
  • 交通：近鐵奈良站走路2分鐘
  • 查詢空房：、

奈良就位於近鐵奈良站斜對面，不管是要去東向商店街吃喝購物，或者搭巴士、走路到東大寺、春日大社等奈良景點都很方便，剛開幕不久設備相當新穎，備品應有盡有，如果是住側邊房間的話還能從窗戶看到鹿，是現在很受歡迎的奈良住宿選擇。

大和魯內奈良天然溫泉

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.9/10.0
  • 價位：雙人房約NT$1,950
  • 交通：JR奈良站走路3分鐘
  • 查詢空房：、

()離奈良站很近，旁邊有個類似小超市的農夫市集，可以買到新鮮蔬果、麵包飲料。飯店乾淨舒適還有大眾浴場可以泡湯，還給戴森吹風機、免費冰淇淋，遇到親切的台灣服務人員也是大加分。

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