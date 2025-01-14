來九州時建議可以安排幾晚由布院住宿，入住由布院溫泉飯店。也提醒大家由務必要提早訂房，尤其是遇到冬季假期、寒假等旅遊旺季時可能一房難求喲 ！

湯布院溫泉花之舞

評價：Google 4.6/5.0；Agoda 9.1/10.0

價位：雙人房約NT$5,500

交通：離JR由布院站5分鐘車程，可預約接駁

查詢空房：、

湯布院溫泉花之舞是一家美麗精緻的由布院溫泉旅館，房間以及環境也非常幽靜整潔，旅館提供的早、晚餐都是一些時令食材，簡單但好吃。飯店設有免費家族風呂(需排隊預約)，男女湯特定時間會互換。飯店有提供由布院車站免費接駁，可先跟旅館預約時間接送來回。

溫柔之鄉Yadoya

由布院溫泉這間位置靠近湯の坪街道和金麟湖，飯店裡有貸切風呂也不錯，兩個時段每次50分鐘有3個風呂可免費預約，各有特色。日式旅館的早餐很不錯，整個飯店對無障礙設施相當的用心。

由布院別邸樹旅館

是比較現代風格的由布院溫泉旅店，環境優美，且都是獨棟房間，並擁有自己的兩個私人風呂，一個室外一個室內很豪華。另外餐飲不是傳統的日式懷石料理，應該算和洋料理，晚餐跟早餐融合當地食材口味非常讓人驚艷。離車站較遠建議就搭計程車比較方便。

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