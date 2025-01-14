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日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

2025年菜外帶
2025-01-14 22:53:00 文字：marktrip
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marktrip

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到熊本旅遊要住哪裡好呢？這篇來推薦高CP值的給大家，九州自由行自駕的話一定要安排在熊本住宿。這篇整理的熊本住宿推薦飯店都位於JR熊本站、熊本市電辛島町、熊本城等熱門區域，無論在交通或是想要逛街購物都很棒，照著訂就對啦～

日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

FAV HOTEL KUMAMOTO

日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

  • 評價：Google 4.5/5.0；Agoda 8.9/10.0
  • 價位：雙人房約NT3,300
  • 交通：呉服町駅、洗馬橋駅、慶徳校前駅3分鐘
  • 查詢空房：｜

是熊本剛開幕的新飯店，附近走路五分鐘內就有3~4個電車站，想去幾個重要景點也是走路就可以整體交通很方便，而且房間很大很乾淨，還有小孩最愛的上下鋪設計，另外房間就有洗衣機，相當適合來熊本親子旅遊時入住。

里士滿熊本新市街酒店

日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

  • 評價：Google 4.1/5.0；Agoda 8.6/10.0
  • 價位：雙人房約NT$2,200
  • 交通：辛島町站3分鐘
  • 查詢空房：、Booking訂房

連鎖型的離電車辛島町站很近，出門就是商店街，可以直接由新市街商店街散步到所有購物景點，走到熊本城也很近，是超級方便的熊本住宿。房間很小，但整體還是乾凈舒適。只是沒有合作的停車場，租車自駕的話要自己找位置停車。

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KOKO HOTEL Premier Kumamoto

日本【熊本住宿】3家九州熊本車站、辛島町站飯店推薦！

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 9.0/10.0
  • 價位：雙人房約NT$2,200
  • 交通：辛島町站、櫻町巴士總站1分鐘
  • 查詢空房：｜

是2022年七月左右剛開幕的熊本飯店，地點就在熱鬧的櫻町，與巴士總站SAKURA MACHI購物廣場共構，餐廳商店一大堆。房間乾淨設備新穎，而且從窗戶就可以看到熊本城，不管是洽公或者在熊本自由行都是很不錯的住宿選擇。

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