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日本【別府住宿】3家別府溫泉飯店飯店推薦！

2025年菜外帶
2025-01-14 23:07:00 文字：marktrip
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marktrip

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九州大分有日本「溫泉天國」的美譽，著名的別府八湯、地獄七湯相當精彩，這篇推薦10家別府住宿、別府溫泉飯店，有的是我們自己住過，有的則是參考訂房網、PPT等網站綜合評價精選口袋名單，不管是CP值或地點環境都很不錯，就是要降低大家踩雷的機率才能玩得更開心。

別府龜之井飯店

日本【別府住宿】3家別府溫泉飯店飯店推薦！

日本【別府住宿】3家別府溫泉飯店飯店推薦！

  • 評價：Google 4.0/5.0；Agoda 8.4/10.0
  • 價位：雙人房約NT$1,800
  • 交通：JR別府站走路4分鐘
  • 查詢空房：、Booking訂房

我們這趟來別府溫泉就住在這間別府龜之井飯店，離JR別府站很近，路上可順道去超級市場採買，飯店對面也有Lowson很方便。硬體雖然比較舊，但乾淨寬敞，室內和半露天溫泉澡堂也很大，泡完溫泉還有娛樂區可以消磨時間，是CP值很高的，也很適合規劃親子旅遊時入住。

✅圖文：別府龜之井飯店：附遊戲區＆半露天風呂

AMANEK BEPPU Yula-re

日本【別府住宿】3家別府溫泉飯店飯店推薦！

  • 評價：Google 4.1/5.0；Agoda 8.8/10.0
  • 價位：雙人房約NT$2,700
  • 交通：JR別府站走路3分鐘
  • 查詢空房：、Booking訂房

是2021年才開幕的別府飯店，離別府站超近，車站周圍吃喝購物都便利。飯店建築和房間精緻時尚，有免費迎賓軟性飲料，額外付1000日元還能無限暢。客房寬敞舒服，推薦可以先到頂樓泳池玩水看風景，然後再去泡溫泉很讚，大浴場用的還是Dyson吹風機。

REX HOTEL Beppu

  • 評價：Google 4.3/5.0；Agoda 8.8/10.0
  • 價位：雙人房約NT$5,600
  • 交通：JR別府站5分鐘車程
  • 查詢空房：、

()離別府站有點距離，開車約5分鐘左右，但飯店擁有超棒的海景，在飯店頂樓可以邊泡湯邊看海，而且重新整修之後，室內外都煥然一新，比較神奇的是進入酒店就要脫鞋哈哈，不過也因此超乾淨，房間空間蠻大的，還有會說中文的服務人員唷！

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