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日本【長崎住宿】3家九州長崎飯店精選推薦！

2025年菜外帶
2025-01-14 23:13:00 文字：marktrip
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marktrip

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長崎要住哪裡比較好呢？主要是大家來到長崎的停留時間都不會太長，強烈建議住在JR長崎站、中華街等鬧區周邊飯店，如果有要進豪斯登堡的話，那安排1~2晚入住幾間長崎豪斯登堡飯店也是很棒的選擇。

長崎JR九州飯店

日本【長崎住宿】3家九州長崎飯店精選推薦！

  • 評價：綜合評分8.7；地點評分9.4
  • 交通：有停車場 JR長崎站步行5分鐘
  • 參考價格：雙人房約3,000元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

可以說與JR長崎站、AMU Plaza購物中心共構，有連通道可以直達，樓下還有生鮮超市交通超方便。雖說感覺有點舊但整潔舒適，設備齊全，早餐在旁邊Royal Host餐廳吃。不過目前酒店和車站周圍有工事在進行，所以從車站要繞點路約走路五分鐘左右。

長崎希爾頓飯店

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分9.3
  • 交通：JR長崎站走路2分鐘
  • 參考價格：雙人房約5,900元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

是評價很棒的長崎住宿，除了品牌加持高品質，飯店裡就有健身房、公共浴池、餐廳和酒吧等設施，且離長崎車站只要400公尺很便利。房間寬敞設計新穎，設備齊全舒適度高，還有大片落地窗可以欣賞海港風景，另外長崎希爾頓飯店的早餐相當豐富也是深受肯定。

hotel H2 NAGASAKI

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分8.8
  • 交通：電車西浜町站步行 2分鐘
  • 參考價格：雙人房約2,600元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

是疫情之前才剛開幕的，硬體新穎且位置交通很棒，有機場巴士、路面電車都有停靠，再加上商店街入口就在飯店正對面逛街吃喝超輕鬆。

雖說房間有點小，但簡單舒適而且有微波爐可以使用，頂樓設置溫泉浴場，還提供自助洗衣免費，以及接待大廳有24H茶水吧整體服務用心，對於想住在附近的旅人來說是絕佳的選擇。

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