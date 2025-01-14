位於長崎的豪斯登堡是許多人到九州自由行時必玩的大型度假園區，而豪斯登堡占地超大，再加上附近吃喝都沒那麼多選擇，所以規劃旅遊時住在豪斯登堡園區裡是最佳選擇，這篇來整理精選豪斯登堡住宿、清單給大家參考

JR豪斯登堡大倉酒店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.6

交通：有停車場 JR豪斯登堡站走路5分鐘

參考價格：雙人房約3,800元起

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對大倉酒店的觀感一直很好，而這間也沒讓人失望，從豪斯登堡站走到飯店約10分鐘，剛下車就能看到豪華壯觀的飯店外型。

房間雖然有點舊但還蠻寬敞，坐在窗邊可以欣賞對面別墅群的美景，走個3~5分鐘就能進入豪斯登堡園區，不過早餐有點普，幸好房價也不是很貴，整體是豪斯登堡園區裡評價最好的飯店。

豪斯登堡歐洲飯店

評價：綜合評分8.5；地點評分8.6

交通：有停車場 園區免費巡迴巴士

參考價格：雙人房約10,900元起

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Hotel Europe Hotel 直接就在豪斯登堡園區裡，大廳出口就可以直接進入園區，而且離搭船站也相當近，輕鬆前往豪斯登堡冒險樂園，以豪斯登堡住宿來說相當方便。

Hotel Europe Hotel房間很大很美，雖說有點舊但似乎也更有古典歐洲的氛圍，還有個漂亮的陽台，衛浴也是挺豪華，整體相當舒服。

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豪斯登堡阿姆斯特丹飯店

評價：綜合評分8.5；地點評分9.0

交通：有停車場 園區免費巡迴巴士

參考價格：雙人房約8,200元起

查詢空房：｜Booking訂房

豪斯登堡阿姆斯特丹飯店直接就在豪斯登堡園區裡，大廳出口就可以直接進入園區，而且離搭船站也相當近，輕鬆前往豪斯登堡冒險樂園，地點相當方便。而豪斯登堡阿姆斯特丹房間很大很有歐洲古典風情，傢俱和衛浴也是挺豪華。

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