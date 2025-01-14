九州黑川溫泉是位於熊本、阿蘇附近的溫泉勝地，在老街周邊有很多黑川溫泉住宿、黑川溫泉旅館可選擇，古色古香的環境再加上黑川溫泉各家旅館都有好幾種不同溫泉湯池可以享受，黑川溫泉一泊二食的餐點評價也普遍很好，很多人規劃九州自駕遊時會把這裡列入行程！

御客屋旅館 (Okyakuya)

評價：Google 4.7/5.0；Agoda 9.4/10.0

價位：雙人房一泊二食約NT$9,500

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是個人超愛的，飯店本身有近300年歷史古色古香，但裡面硬體都有持續更新，服務態度極好，再加上離老街只要100公尺，就連地點也是相當優秀。

館內溫泉池非常乾淨很且有好幾種湯泉可以泡，而且時常都是獨享整池。房間超大還都有窗外綠意舒服，一泊二食的懷石料理也非常精緻好吃，基本上是沒什麼缺點的黑川溫泉住宿，很可以推薦。

黑川溫泉御所月光樹

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.2/10.0

價位：雙人房一泊二食約NT$34,000

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(Kurokawa Onsen Gosyo Gekkoujyu)是走高價位的，以高規格的服務與房間設施著名，進入旅館時有停車服務員，並可在旅客休息區享用茶水辦理入住，我是推薦訂十六夜以上房型。

房間古色古香，有壁爐、客廳、臥室，最棒的是房間裡就有露天溫泉，隨時泡湯，欣賞美麗的半露天大浴場景色和星空，甚至還有機會看到流星。黑川溫泉御所月光樹一泊二食的餐點美味，服務人員也非常友善親切。雖價位高但整體來說物有所值，不考慮價格的話她可說是黑川溫泉飯店首選。

瀨之本館夢龍膽 (Yumerindo)

評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.6/10.0

價位：雙人房一泊二食約NT$8,500

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這間離黑川溫泉商店街相對較遠，優點是更加安靜，入住時有人幫忙提行李到房間和停車，服務態度極好，房間就是傳統的的味道，一開門就傳來濃濃的榻榻米香氣，溫泉水質很棒，整體乾淨舒適。餐點部分我覺得晚餐的懷石料理蠻好吃，但早餐就普普，幸好整體性價比高依舊值得推薦。

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