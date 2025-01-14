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日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

2025年菜外帶
2025-01-14 23:23:00 文字：marktrip
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marktrip

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北海道到處都有溫泉，且各區泉質都不同，搭配每個溫泉鄉周邊特色讓人百來不膩。那當然就會有粉絲問說：哪個北海道溫泉最熱門？又有哪些北海道溫泉飯店值得推薦呢？這篇幫大家整理我自己心目中最喜歡的3個北海道溫泉，與一泊二食價位給大家參考，來到北海道自由行泡湯是絕對不能錯過的重點唷～

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

北海道「登別溫泉」飯店精選

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

北海道登別溫泉每年都入選日本十大溫泉之列，說是北海道No.1的溫泉鄉也當之無愧，來這裡除了可以找間很棒的泡湯，也別忘了安排到登別溫泉街買紀念品吃美食，或沿著登別地獄谷、大湯沼等周邊景點的散步都很棒，是大家在北海道住宿時的熱門地點。

登別溫泉第一瀧本館

  • 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 9.0/10.0
  • 價位：雙人房含早晚餐約NT$10,400
  • 查詢空房：、

這家第一滝本館會讓人印象深刻，它是登別溫泉裏最有名、最古老的溫泉飯店，地點在溫泉街旁，最厲害的是它有1,500坪寬敞到根本像宮殿的溫泉大澡堂，還附設了旋轉滑水道室內游泳池，而自助晚餐不只選擇多，這次來還吃到松葉蟹、現煎牛排、當季哈密瓜吃到飽，真心認為值回票價，整體也非常適合親子旅遊入住。

✅ 住宿圖文：【登別住宿】第一瀧本館：1500坪大澡堂滑水道

北海道「洞爺湖溫泉」飯店精選

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

到北海道自由行，被列入「日本北海道三景」洞爺湖可說是必遊重點，與熱門程度難分軒輊，除了享受泡湯樂趣，還能欣賞秀麗洞爺湖景或搭乘城堡觀光船看海鷗，另外如果遇到洞爺湖夏季LONG RUN煙火大會(每年4/28~10/31，天天登場)，直接在飯店就能看到熱鬧的花火，強烈推薦住上幾晚。

湖景TOYA乃之風度假村

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 9.0/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$10,900
  • 交通：提供JR札幌站(免費)及新千歲機場接駁
  • 查詢空房：｜

這趟來洞爺湖住在，飯店提供往返JR札幌站(免費)及新千歲機場的接駁服務，但須提前預約(詳細請點)。

客房正對洞爺湖非常寬敞，還可以遠眺羊蹄山，夏天晚上的花火大會都能在房間或自助餐廳中觀賞。飯店裡提供很多不同泉質的溫泉，還有一座景色很美的露天溫泉池。一泊二食的早餐和晚餐選擇性都很多，雖然它在洞爺湖算是貴的溫泉飯店，但我是覺得物有所值！

✅住宿圖文：【北海道溫泉飯店】湖景TOYA乃之風度假村

北海道「阿寒湖溫泉」飯店精選

日本【北海道溫泉】3大北海道熱門溫泉鄉泡湯推薦！

道東三湖之一的「阿寒湖」是來北海道道東旅遊的代表性景點，不管自由行或是跟團大概都不會錯過。在這裡規劃北海道住宿除了可以享受舒服的阿寒湖溫泉，搭乘阿寒湖遊覽船敞徉在湖光山色之中也是人氣很高的活動，還能看到相當珍貴罕見的綠球藻マリモ。

阿寒遊久之里鶴雅

  • 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.7/10.0
  • 價位：雙人房一泊二食約NT$8,400
  • 交通：提供釧路巴士總站免費接駁
  • 查詢空房：｜Booking訂房

離阿寒岳神社走路10分鐘，斜對面有Lowson，是溫泉街最熱鬧的地點。有提供免費接駁車往返釧路巴士總站，可轉搭乘巴士至釧路機場。房間可以看到阿寒湖的全景超漂亮的。而最重要的大浴場露天風呂風景超好，冬天更是美爆。

✅住宿圖文：【北海道溫泉飯店】阿寒湖遊久之里鶴雅

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